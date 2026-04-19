Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir perde aralandı. "Şantaj" suçlamasıyla açılan davada Özcan, hakim karşısına çıktı.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK NİTELİKTE

Dosyaya giren ifadelerse dikkat çekti. Belediye personeli, işini kaybetme korkusu nedeniyle baskı altında kaldığını öne sürdü. Yaşanan sürece ilişkin ifadelerin soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte olduğu ortaya çıktı.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA, LÜKS ARAÇ VE TİCARİ İŞLETME TALEBİ

Olay sadece iddialarla sınırlı olmadığı anlaşıldı. Özcan'a ait olduğu belirtilen mesajların üçüncü kişilerin eline geçtiği ve bu mesajlar üzerinden ciddi taleplerin gündeme geldiği ifade edildi. İddialara göre, milyonlarca liralık para, lüks araç ve ticari işletme talep edildi.

Soruşturma kapsamına adı geçen bir şüpheli hakkında tahliye kararı verilirken, dosya farklı bir boyuta daha taşındı. Aynı süreçte yürütülen başka bir soruşturmada, esnaf odası bağlantılı isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

HEM ŞANTAJ HEM DE RÜŞVET

Rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan oda başkanı ve beraberindeki bir kişi tutuklandı. Böylece CHP'li belediye etrafında şekillenen dosya, hem şantaj hem de rüşvet iddialarıyla daha da genişledi. Yaşanan gelişmeler, siyasi tartışmaları yeniden alevlendirirken, gözler yargı sürecine çevrildi.

