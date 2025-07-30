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Güncel

CHP'li belediyede maaş krizi... Cadde ve sokaklar çöple doldu

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki maaş krizi büyüyor. Aylardır ücretlerini alamayan işçiler iş bıraktı. İlçede temizlik hizmetleri durdu. Sokaklardaki çöp yığınları ve kötü koku vatandaşı isyan ettirdi. İşçiler ise hem maaşlarını hem de yıllardır biriken haklarını istiyor.

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
CHP'li belediyede maaş krizi... Cadde ve sokaklar çöple doldu
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Beşiktaş Belediyesinde çalışan bazı işçiler, maaşlarını zamanında ve eksiksiz alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Alınan grev kararının ardından cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Vatandaşlar, oluşan görüntü kirliliği ve kötü kokudan şikayetçi olurken, CHP'li belediye yönetiminden sorunun çözülmesini istedi.

24 TV muhabiri Edanur Karaloğlu, çöp yığınlarıyla dolu Beşiktaş sokaklarındaki son durumu aktardı.

Sokaklardaki çöplerin toplanmadığını ve kötü kokunun etrafı sardığını aktaran 24 TV muhabiri Karaloğlu, şu bilgileri aktardı:

"Beşiktaş'ın göbeğindeyiz. Arkamda gördüğünüz görüntü gerçekten utanılacak bir vaziyette. Gördüğünüz gibi çöpler artık konteynerden taşmış durumda ve sokağın neredeyse her yerini çöp kaplamış durumda. Şu anda tabiri caizse burnumuzun direklerinin kırıldığını söyleyebiliriz."

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