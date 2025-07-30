Beşiktaş Belediyesinde çalışan bazı işçiler, maaşlarını zamanında ve eksiksiz alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Alınan grev kararının ardından cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Vatandaşlar, oluşan görüntü kirliliği ve kötü kokudan şikayetçi olurken, CHP'li belediye yönetiminden sorunun çözülmesini istedi.

24 TV muhabiri Edanur Karaloğlu, çöp yığınlarıyla dolu Beşiktaş sokaklarındaki son durumu aktardı.

Sokaklardaki çöplerin toplanmadığını ve kötü kokunun etrafı sardığını aktaran 24 TV muhabiri Karaloğlu, şu bilgileri aktardı:

"Beşiktaş'ın göbeğindeyiz. Arkamda gördüğünüz görüntü gerçekten utanılacak bir vaziyette. Gördüğünüz gibi çöpler artık konteynerden taşmış durumda ve sokağın neredeyse her yerini çöp kaplamış durumda. Şu anda tabiri caizse burnumuzun direklerinin kırıldığını söyleyebiliriz."