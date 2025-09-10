Belediye hizmet binasında bir araya gelen işçiler, attıkları sloganlarla yetkililerden alacaklarının ödenmesini talep etti.

DİSK Genel İş Adana 2 No'lu Şube Başkanı Serdal Çapar, grup adına yaptığı basın açıklamasında, yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine göre işçiler için ödenmesi gereken maaş tutarının ofiste çalışanlar için 49 bin 500, şantiye çalışanları için 52 bin lira olduğunu belirtti.

Ofiste çalışan üyelerine 40 bin, şantiyelerde çalışan üyelerine 42 bin lira maaş ödenmesi, maaştan kalan alacakların ve diğer sosyal hak ödemelerinin de belediye gelirlerinin artmasıyla ödeneceği yönünde belediye yönetimiyle mutabakat yaptıklarını ifade eden Çapar, "Fakat söz verilen ödemeler yapılmadığı gibi eksik yatan maaşa bir de vergi yükü bindirilmiş, maaşlar 33 bin liraya kadar düşmüştür." dedi.

Çapar, bugün itibarıyla her bir sendika üyesinin 3 tediye ve 8 aydır ödenmeyen aylık 10'ar bin liradan oluşan 141 bin lira alacağının biriktiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İşçilerimizin toplam alacağı 190 milyon civarındadır. Bu rakam belediyemizin ödeyemeyeceği bir rakam değildir. Ama işçilerimizin geçimi için büyük rakamdır. Talebimiz, vergi yükü ve enflasyon nedeniyle her gün artan yaşam maliyeti yüzünden hayattan kopma noktasına gelen işçilerimizin biriken maaş farklarının ve tediyelerinin ödenmesidir. Kavgamız siyaset kavgası değil, ekmek kavgasıdır. Hakkımızı almak için vermemiz gereken her türlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Belediyedeki bazı müdürlerin şantiyede görevli işçileri yapılan basın açıklamasına katılmaları halinde işten atmakla ve görev yerini değiştirmekle tehdit ettiğini öne süren Çapar, "Gelsinler atsınlar. Bir arkadaşım buraya geldiği için işten çıkarılır ya da başka yere sürülürse hukuksal olarak ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Çapar, sözleşme gereği sendikalı işçilerin çocuklarının belediyeye ait kreşlerden ücretsiz yararlanma hakkının bulunduğunu ancak son zamanlarda bazı kişilerin bu hakkının engellendiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Açıklamanın ardından Çapar, işçi alacaklarını sembolik olarak istemek için beraberindekilerle belediye veznesine gitti.

Çapar, başkanlık emriyle ödemenin yapılacağının bildirilmesi üzerine, ücretleri alana kadar eylemlerinin devam edeceğini kaydetti.

