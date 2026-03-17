Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde çalışan ve 8 aydır ücretlerini alamayan işçiler, ana şantiye binasında bir araya geldi. DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin de destek verdiği eylemde, Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın bayramlaşma programı protesto edildi.

TÖREN İPTAL EDİLDİ

İşçilerin sabahın erken saatlerinde pankartlar açarak başlattığı eylemin ardından, belediye yönetiminin bayramlaşma merasimi için planladığı programı durdurduğu öğrenildi. Eylem üzerine belediye başkanı ve bürokratlar alana gelmedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, makam aracına binerek şantiyeyi terk etti.

MAAŞLARIN ÖDENMESİ İSTENDİ

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş çalışanlarına 8 aydır maaş ödemiyor. 8 aydır süregelen bu hak gaspına somut bir çözüm üretmeyen Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız İşçimenler Ünsal, işçinin hakkını ödemek yerine bugün ana şantiyede hiçbir şey olmamışçasına bir bayramlaşma merasimi düzenlemeye kalkmıştır. Boş cebimizle, ödenmeyen kiralarımızla ve biriken borçlarımızla alay edercesine planlanan bu tören, işçi sınıfının onuruyla oynama girişimidir. Bu haksızlığa sessiz kalmayan yöneticiler ve işyeri temsilcileri, bu sabah erken saatlerde ana şantiyede yerlerini almış, pankartlarını açarak Belediye Başkanı'nı protesto etmek üzere beklemeye başlamışlardır. Belediye Başkanı ve bürokratları, sendikamızın şantiyedeki kararlı duruşunu haber alınca programlarını apar topar iptal ederek alandan kaçmışlardır. Emekçinin bayramı, ancak alnının teri kurumadan hakkı verildiğinde bayram olur. Bayramlaşma törenlerinden kaçarak, işçiyi görmezden gelerek bu süreci yönetemezsiniz. Derhal bu hukuksuzluğa son verin ve 8 aydır biriken maaş alacaklarımızı ödeyin" ifadeleri kullanıldı.