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  • CHP'li belediyede milyonluk konser faturası! Sözleşmenin bedeli ortaya çıktı
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CHP'li belediyede milyonluk konser faturası! Sözleşmenin bedeli ortaya çıktı

Ordu'nun CHP'li Altınordu Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser için imzalanan sözleşme bedelinin 3 milyon 133 bin TL olduğu ortaya çıktı.

İHA16 Haziran 2026 Salı 11:06 - Güncelleme:
CHP'li belediyede milyonluk konser faturası! Sözleşmenin bedeli ortaya çıktı
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Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) 15 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan bilgilere göre, Altınordu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Pinhani Konser Hizmeti Alım İşi" kapsamında yüklenici firmayla 14 Mayıs 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. EKAP kayıtlarında yer alan bilgilere göre, hizmet alımı doğrudan temin usulüyle gerçekleştirildi. Sözleşme bedelinin ise 3 milyon 133 bin TL olduğu görüldü.

Altınordu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen konser, kamuoyunda belediyelerin kültür ve sanat etkinlikleri için yaptığı harcamalar konusunda tartışmalara neden oldu.

  • Altınordu Belediyesi
  • CHP Altınordu konser
  • 19 Mayıs etkinlikleri
  • 3 milyon TL sözleşme

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