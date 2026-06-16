Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) 15 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan bilgilere göre, Altınordu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Pinhani Konser Hizmeti Alım İşi" kapsamında yüklenici firmayla 14 Mayıs 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. EKAP kayıtlarında yer alan bilgilere göre, hizmet alımı doğrudan temin usulüyle gerçekleştirildi. Sözleşme bedelinin ise 3 milyon 133 bin TL olduğu görüldü.

Altınordu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen konser, kamuoyunda belediyelerin kültür ve sanat etkinlikleri için yaptığı harcamalar konusunda tartışmalara neden oldu.