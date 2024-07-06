CHP'li belediyede mobbing! İşçilere kıydılar, öğretmenleri çöpe sürdüler

CHP'li Şehitkamil Belediyesi'nde 60 temizlik işçisi işten çıkarıldı; onların yerine kütüphane gibi birimlerdeki 40 öğretmen görevlendirildi. Öğretmenlerle kovulan işçiler, belediye önünde eylem yaptı; skandal olaya isyan etti.

Gaziantep'te 31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Şehitkamil Belediyesi, 60 temizlik işçisini kovdu; onların yerine kurum bünyesindeki 40 öğretmen görevlendirildi. Gençlik Kütüphaneleri, Bilim Şehitkamil ve Deneyap Teknoloji atölyelerindeki görevlerine dönmek isteyen eğitimcilerle işten atılan temizlik işçileri belediye önünde ortak eylem yaptı; protestoya Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası da destek verdi.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTMADI

Bir ay öncesine kadar ilçedeki tüm kütüphane ve bilim merkezlerinden sorumlu olan Turan Yaman, "10 yıldan daha fazla bu birimlerde eğitimler veriyoruz. Öğretmenlerin yeri çöp değil eğitim kurumlarıdır" dedi. Sözleşme süreleri dolduğu gerekçesiyle işten çıkarılan temizlik görevlileri de seçimden önce verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Şehitkamil Belediyesi yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

5 DİPLOMALI TEMİZLİKÇİ!



Doktora dahil 5 diploması olan Eyüp Erbilici, "2014'te öğretmen istihdamı yapılacağı için bu işe girdim. Başkan göreve gelmeden önce 'Hiçbir işçi görevinden olmayacak' diye söz verdi; buna güvenerek destekledik" dedi. Belediyeye ait etüt merkezinde 12 yıldır çalışan Yusuf Zakir Dağ da "KPSS, LGS ve DGS grubundaki öğrencilerimize eğitimler veriyorduk. Öğretmenlerimizin içinde yüksek lisans, doktora yapan; kitap yazanlar var" diyerek isyan etti.

KADINLARA PARK ERKEKLERE SÜPÜRGE

Belediyenin Deneyap atölyelerinde çalışan Dilek Nevruz Daşdemir, "Öğretmenleri temizlik ve park bahçelere yönlendirdiler. Bizi direkt bu bölümlere vermeleri eğitime verdikleri değeri gösteriyor" dedi. Bayan öğretmenlerin park bahçelerde görevlendirildiğini; erkeklere ise sokakların süpürtüldüğünü belirten Daşdemir, "TEKNOFEST'te 4 projem vardı, şu anda bizi kütüphanelere almıyorlar" ifadesini kullandı.