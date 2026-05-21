Tarihi Odunpazarı Evleri'nin olduğu bölgede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde 21 Eylül 2021 tarihinde fotoğrafçı olarak göreve başladı.

Fakat Gül'ün iddiasına göre çalışma süresi boyunca mesai arkadaşları ve idari amirleri tarafından yaşayış biçiminden dolayı zamanla ötekileştirildi. Nagihan Gül'ün selamlaşma şekli ve günlük konuşma tarzı bahane edilerek kendisine "Burası Arabistan mı?", "Sen Tayyipçisin" şeklinde baskı uygulandı. Gül, yaşadığı durumu müze müdürüne ilettiğinde ise "Burası CHP belediyesi, olur böyle şeyler" yanıtını aldığı öne sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BALMUMU HEYKELİNE HAREKET İDDİASI

Bahse konu süreç içerisinde müzede, sergilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balmumu heykeline yönelik bazı personeller tarafından yapılan uygunsuz el hareketlerine tepki gösteren Gül, bu kez İnsan Kaynakları Daire Başkanı'nın hedefi haline geldiğini, daire başkanın çalışanı arayarak "Sen Tayyipçi misin? Onu korumak senin haddine mi düşmüş? Git o zaman AK Parti belediyesinde çalış" diyerek bağırdı ve işten çıkarma tehdidinde bulunduğunu iddia etti. Nagihan Gül, 2024 yılının Şubat ayından itibaren hakkında 7 adet tutanak düzenlendiğini, Kedi Müzesi gibi farklı birimlerde kendisinin haberi olmadan "yerinde olmadığı" veya kasayla ilgili bahanelerle cezalandırılmak istendiğini belirtti. Mağdur odluğunu söyleyen kadın, düzenlenen tutanakların birinde ise "siyasi görüşünün farklı olduğu" ibaresinin yer aldığını, ancak tüm bu belgeleri işten çıkarılacağı döneme kadar kendisinden gizlediklerini ifade etti. 18 Kasım 2025 yılında işten çıkarılan Gül, hukuki süreç başlattı.

"MÜDÜRLERİM 'BURASI CHP BELEDİYESİ, OLUR BÖYLE ŞEYLER' DEDİ"

Nagihan Gül, EBB'ye karşı hukuk mücadelesi başlattı. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Gül, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 21 Eylül 2021 tarihinde müzede fotoğrafçı olarak göreve başladım. İşe başladığım günden yaklaşık 1 ay sonra; yani giyimimden dolayı değil de konuşma tarzımdan, yemeğe başlama şeklimden ve 'selamünaleyküm' dememden ötürü, her türlü davranışıma bakarak bana 'Burası Arabistan mı?', 'Sen Tayyipçisin', 'Sen buraya ait değilsin' demeye başladılar. İşe başlayalı henüz 1 ay olmuşken bunu bana sürekli söylemeye başladılar. Bu mobbinglere maruz kaldım. Ben bu durumu yukarıdaki müdüre ilettiğimde bana 'Burası CHP belediyesi, olur böyle şeyler' dedi. Ben de onlara 'Beni ötekileştiremezsiniz' dedim. Mesleğime devam edebilmek ve daha iyi bir konuma gelebilmek es geçtim. Söylediklerine çok fazla cevap vermek istemedim" dedi.

"'BURASI CHP BELEDİYESİ, ÇALIŞMAK İSTİYORSAN SUSACAKSIN' DEDİLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balmumu heykeline yönelik el hareketi yapıldığını iddia eden Gül şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1 buçuk ay sonra, 28 Ekim'de heykellerin bulunduğu yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelinin yanında, fotoğraf çekmeyi öğretiyorlardı, o sırada uygunsuz hareket çektiler. Zannedersem benim nabzımı ölçüyorlardı. Ben de onlara 'Demokrasiyle seçilmiş bir devletin Cumhurbaşkanı'na hakaret edemezsiniz. Bu çöpçüye de hakaret edemezsiniz, bana da edemezsiniz, ona da edemezsiniz' dedim. Onların hepsi, özellikle 3 kişi ağzına geleni söyledi, 'Sen burada buna tepki veremezsin. Burası bir CHP belediyesi. Eğer burada çalışmak istiyorsan susacaksın' dediler. Ben de 'Bunu sadece onun için değil, kim olursa olsun söylemek lazım. Kaldı ki kendisi demokrasiyle seçilmiş. Siz ona hakaret ve küfür edemezsiniz, arkasından parmak işareti yapamazsınız' dedim. Durumu buranın müdürüne aktardığımda 'Nagihan, burada böyle şeyler olur. Bunları ilk defa mı öğrendin?' tarzında şeyler anlatmaya başladılar."

"7 TANE TUTANAKTAN BİR TANESİNDE DE GEREKÇE OLARAK SİYASİ GÖRÜŞÜMÜN FARKLI OLDUĞU BELİRTİLMİŞ"

Kendine mobing yapıldığını iddia eden Nagihan Gül, "Daha sonra benim bölümümü değiştirdiler. İnsan Kaynakları Daire Başkanı beni arayarak 'Sen Tayyipçi misin? Kalkıp onu korumak senin haddine mi düşmüş?' dedi. Bana ağza alınmayacak hadsiz kelimeler sarf ederek 'Bir dahakine gözünün yaşına bakmam, sana mı kaldı onu korumak? Git o zaman AK Parti belediyesinde çalış' şeklinde konuştu. 'O zaman senin çıkışını veririz' deyince ben de 'O zaman benim çıkışımı verin ama altına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiklerini, benim de kimseye küfür edemeyeceklerini söylediğimi yazın, çıkışımı o şekilde verin' dedim. Bunun üzerine bana 'Sen ne kadar arsızsın, utanmazsın' diyerek bağırmaya başladı. Ondan sonra görev yerimi değiştirdi. Bana ilk tutanak 2024 yılının Şubat ayında tutuldu. Normalde tutanaklarda ilk başta ilgili kişiye 'Senin burada bir hatan var, suçun var, gel bunu imzala' derler. Bana tutanak tutuluyor ancak benim 1 ay sonra haberim oluyor. Başka bir müzeye gidiyorum. Her ay başka müzeye gittiğimiz için orada bana 'Sana tutanak tutuldu, gel bunu imzala' diyorlar. Bunu da kendileri değil, Espark A.Ş. beni arayarak 'Sana tutanak tutuldu, gel' diye bildiriyor. Ben görev yerim olan Kedi Müzesi'ndeyim, bana 'Sen yerinde değilsin' diye tutanak tutulmuş. O ortamda kamera da yok. Müdürümü arayıp durumu anlatıyorum; 'Bana tutanak tutmuşsunuz ama ben yerimdeydim, ben yerimdeyken bana tutanak tutamazsınız' diyorum. Adamlar yerinde durmuyor, ben kendim anahtar almaya gidiyorum. 'Bir hata yapsın da bir an önce bu kızı hatasından ötürü işten çıkaralım' diye çok uğraştılar. Sonrasında tutulan 7 tane tutanaktan bir tanesinde de gerekçe olarak siyasi görüşümün farklı olduğu belirtilmiş. Bütün müze personeli artı 5 kişi şeklinde bunu adlandırmışlar. Tabii ben işten atılana kadar bu tutanakların hiçbirini görmedim. Ben bu saçma sapan tutanaklardan ötürü, düğünüme sadece 5 ay kala tazminatsız, 'Sana 1 lira dahi vermeyeceğiz' denilerek işten atıldım"

"CUMHURBAŞKANI'NA SESLENİYORUM, LÜTFEN BUNLARA ARTIK 'DUR' DESİNLER"

Konuyla alakalı adli süreç başlattığını söyleyen Nagihan Gül şunları kaydetti:

"Evet, dava açtık. Hukuki süreç şu an devam ediyor ve 1. mahkeme görüldü. 2. mahkeme de yaklaşık 2 buçuk - 3 ay sonra olacak. Mihalgazi Belediye başkanının yaşadığı olayı gördüğümüz zaman 'Ona kısa bir süreçte oldu, bana ise uzun yıllar çalıştığım müddetçe yapıldı' dedim. Ona giyinişinden ötürü mobbing yapılmıştı; ben tesettürlü olsaydım, onların zihniyetine göre beni işe bile almazlardı. Ona yapılan her türlü mobbingin ve hakaretin ben yıllardır çok daha fazlasını gördüm ama sesimi duyuramadım. Benim tek isteğim sesimin duyulmasıdır. Cumhurbaşkanı'na da buradan sesleniyorum, Lütfen bunlara artık 'dur' desinler. Hangi belediye olduğu hiç fark etmez, kimse kimseye hakaret edemez. Burası onların çiftliği değil, kimsenin çiftliği değil. Buralar bir devlet kurumudur, bunu hep söyledim."