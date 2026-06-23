CHP'li belediyede organize yolsuzluk ağı! Bardak kolisinde rüşvet skandalı

Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda aralarında CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu 8 üst düzey isim tutuklandı. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç örgütü kurma iddialarıyla hazırlanan dosyada, festival ihalelerinden imar vurgununa, spor kulübü üzerinden aklanan paralardan makam aracında taşınan rüşvet kutularına kadar detaylar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin itirafları, belediyedeki organize yolsuzluk ağını gözler önüne serdi.

PARAVAN ŞİRKETLER

Soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre, festival ihalelerini alan Erman Fatih Kirişçi, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un bilgisi dahilinde kendisine ait birden fazla paravan şirketle ihalelere girerek rekabet ortamını ortadan kaldırdı. Kirişçi'nin ifadesine göre, RNS Organizasyon ve Reform Organizasyon gibi firmalar kullanılarak teklifler bizzat Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz tarafından el yazısıyla dolduruldu. 3 milyon TL'lik rüşvet parça parça ödendi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un akrabaları Mert Devlet Turgut ve Vehbi Turgut'un, belediyeye piyasa değerinin çok üzerinde fiyatlarla yiyecek, içecek ve zirai ürün sattığı, elde edilen haksız kazancın Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'ye aktarıldığı belirlendi. Matbaa işlerini yapan Bora Tuğay'ın itirafları ise rüşvetin boyutunu gözler önüne serdi.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Tuğay, hak edişlerini alabilmek için 600.000 TL nakit parayı kutu içerisinde teslim ettiğini itiraf etti.

BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET

Teslimatların bazılarının Silifke Kız Meslek Lisesi arkasında, bazılarının ise Kabasakallı Mahallesi'ndeki Opet benzin istasyonu ve Kanatçı Bedri isimli mekanın ilerisinde bekleyen, içinde Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve şoförü Turgut Ongun'un bulunduğu makam aracına yapıldığı kayıtlara geçti. Kutuların içinde 200 TL'lik ve 100 Amerikan Dolarlık banknotların olduğu tespit edildi.

Belediyeye araç kiralama hizmeti veren Aydın Anıl Uğur'un anlattıkları, sistemin nasıl zorbalıkla işlediğini de ortaya koydu. Ödemeleri geciktirilen Uğur, Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'nin yanına gittiğinde Başkan Turgut'un makamında yapılan görüşme sonrası kendisine ağır şartlar dayatıldığını belirtti. Uğur'a, içerideki parasını alabilmesi için Silifke Belediye Spor'a 1.500.000 TL bağış yapması ve kulübe ücretsiz araç tahsis etmesi gerektiği söylendi.

Ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü'nün de ödemeler karşılığında 500.000 TL rüşvet istediği ve bu paranın ABD Doları cinsinden bir AVM civarında elden teslim edildiği iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve belediyedeki odalarında yolsuzlukları belgeleyen 3 bin 200 evrak ele geçirildi. Başkan Mustafa Turgut dahi 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut

PARALAR MÜDÜRÜN KARDEŞİNE GÖNDERİLDİ

Belediyedeki usulsüzlüklerin imar birimine de sıçradığı anlaşıldı. Belediye İmar Müdürü Şeyma Savar Devren'in hizmet talep eden vatandaşların imar ve ruhsat işlerini kasıtlı olarak sürüncemede bıraktığı; vatandaşlardan zorla talep edilen rüşvet paralarının ise takibe yakalanmamak için İmar Müdürü'nün kardeşi Hasan Savar'ın banka hesaplarına gönderildiği saptandı. Toplanan bu paraların daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Turgut'a teslim edildiği iddia edildi.

Belediyeden reklam ihalesi alan Bora Tugay'ın rüşvet parası olarak Bayram Ali ve Fikri Öz'e elden verdiği 600 bin TL, Silifke Belediye logolu karton bardak kolisi içinden çıktı. Paranın daha sonra belediye yöneticilerine elden verildiği, özel kalem müdürünün de aynı gün paranın bir miktarını hesabına yatırdığı tespit edildi.