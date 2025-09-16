CHP'li belediyede otobüs kabusu: Arızalar bitmiyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ulucami durağından hareket ederek Irganlı Mahallesine giden 270 numaralı büyükşehir belediyesi halk otobüsü, Üçgen mevkiine geldiğinde arıza yaptı.

Sabah yoğun trafikte meydana gelen arıza nedeniyle otobüsün motor kısmından yola akan yakıt, diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Arızanın meydana geldiği bölgede yoğunluk yaşanırken, otobüsten indirilen yolcular, bölgeye yönlendirilen diğer bir araçla yollarına devam etti. Denizlililer, son dönemde artan otobüs arızalarına tepki gösterirken, yetkililerden yola çıkacak araçların bakımlarının yapılıp yapılmadığına özen göstermesini istedi.