  CHP'li belediyede otobüs kabusu: Arızalar bitmiyor
Güncel

CHP'li belediyede otobüs kabusu: Arızalar bitmiyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah trafiğinde arıza yapan büyükşehir belediyesi halk otobüsü, diğer sürücüler ve yolculara zor anlar yaşattı.

16 Eylül 2025 Salı 10:55
CHP'li belediyede otobüs kabusu: Arızalar bitmiyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ulucami durağından hareket ederek Irganlı Mahallesine giden 270 numaralı büyükşehir belediyesi halk otobüsü, Üçgen mevkiine geldiğinde arıza yaptı.

Sabah yoğun trafikte meydana gelen arıza nedeniyle otobüsün motor kısmından yola akan yakıt, diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Arızanın meydana geldiği bölgede yoğunluk yaşanırken, otobüsten indirilen yolcular, bölgeye yönlendirilen diğer bir araçla yollarına devam etti. Denizlililer, son dönemde artan otobüs arızalarına tepki gösterirken, yetkililerden yola çıkacak araçların bakımlarının yapılıp yapılmadığına özen göstermesini istedi.

