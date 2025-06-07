Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi eski başkanı O.Ş.K. hakkında 3 kadın, cinsel saldırı ve darp gerekçesiyle şikayetci oldu. Halen belediyede görev yapan O.Ş.K.'yi protesto eden kadınlar belediye önünde "Tacizi saklama, failleri aklama" pankartı açtı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın biriminde memur olarak çalışan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi önceki dönem başkanı O.Ş.K.'nin geçtiğimiz mart ayında 3 kadına cinsel istismar ve şiddet uyguladığı öne sürüldü. Şüphelinin, genç kadınları taciz ettiği, ailesiyle tehdit ettiği, darp ettiği ve özel görüntülerini yaymakla şantajda bulunduğu iddia edildi.

"TECAVÜZE UĞRADIM"

Cinsel saldırı olaylarının 2018'de başladığını söyleyen dosyadaki ilk mağdur Z.G., "Ben O.Ş.K. ile 17 yaşındayken CHP'ye bağlı bir WhatsApp grubunda tanıştım. Önce cinsel içerikli mesajlar attı. CHP mitingi dönüşü ise eve bırakma bahanesiyle boş bir arsada taciz etti. Ailemle tehdit ederek, çıplak görüntülerimi istedi. Korktuğum için attım. 19 yaşında da O.Ş.K. tarafından tecavüze uğradım. Bu olayların ardından iki kez intihar girişiminde bulundum" ifadelerini kullandı.

Belediye önünde toplanan kadınlar belediye yönetiminin O.Ş.K.'ye sahip çıkılmasına tepki gösterdi.

DARP EDİP TEHDİT ETTİ

Bir diğer mağdur Akdeniz Üniversitesi öğrencisi S.Ö., "Gençlik meclisinde O.Ş.K.'nin başkan vekili olarak görev yaptığı dönemde defalarca darp edildim. Hastanelik olduğumda şikâyetçi olmamam için baskı gördüm" ifadelerini kullandı. Mart ayı başında darp edilen son mağdur Akdeniz Üniversitesi öğrencisi F.Ç. ise, "O.Ş.K. beni evine davet etti. Kabul ederek gittim. Aramızda bir gerginlik çıkınca gitmek istedim. İzin vermeyip vurmaya başladı. Kendimi korumaya çalışınca da video çekmeye başladı. 'Bakın beni nasıl darp ediyor' diye tuhaf kayıtlar yapmaya başladı. Bir yandan beni ısırıyor, bir yandan da yerlerde sürüklüyordu. Boğazımı sıktı. Nefes alamadığım o dakikalarda 'Herhalde burada öleceğim' dedim" diyerek dehşet anlarını anlattı.

KADINLAR RİSK ALTINDA

Yaşanan olay sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin herhangi bir iç soruşturma başlatılmadığı öne sürdü. Belediye binası önüne gelen Antalya Kadın Platformu üyeleri, "Tacizi saklama, failleri aklama" diyerek belediye binası önünde eylem düzenledi. Platform üyeleri şüphelinin hâlâ belediye bünyesinde çalışmaya devam ettiğini ve belediye içerisindeki genç kadınların da risk altında olduklarını iddia etti.

ADALETTEN KAÇAMAYACAK

Akşam Gazetesi'ne konuşan dosyanın avukatı Süheyla Vural, "Şüphelinin mağdur F.Ç.'ye darp uyguladığı açıkça sabit olup şüphelinin hala Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez. 2 Mart'ta şiddete uğrayan mağdur F.Ç.' nin vücudunda darp ısırık izleri mevcuttur. Soruşturma dosyasında buna ilişkin adli rapor da bulunmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeler devam etmekte olup şüphelinin dava sonuçlanıncaya kadar açığa alınmasını ve dava sonucunun seyrine göre hareket edilmesini talep ediyoruz. Diğer mağdurlarla ilgili de süreç devam etmektedir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletten kaçamayacak" dedi.

Avukat Süheyla Vural