İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında aralarında CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman ve ile eski CHP'li Başkan Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 54 şüpheli, mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 51'inin tutuklanması; 3'ü için de adli kontrol talep edildi. Sevk yazısında şüphelilerin birlikte hareket ederek hiyerarşik bir yapı oluşturduğu, çıkar ilişkisi içinde suç işlediklerinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık yazısında, suç örgütü olarak değerlendirilen organizasyonu "Erhan Kılıç'ın kurduğu, Görkem Duman'ın devam ettirdiği" belirtildi. Sevk yazısında, belediyede bazı imar işlerinde rüşvet alınıp verildiği, kamu kaynaklarının otel, seyahat ve kişisel harcamalarda kullanıldığı; ayrıca 'bankamatik memuru' olarak bilinen ve fiilen çalışmadan maaş alan kişilerin bulunduğu iddia edildi.

'İLÇE BAŞKANI DA ÖRGÜT YÖNETİCİSİ'

Soruşturma dosyasında, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın örgüt yapılanmasında yönlendirici rol üstlendiği iddia edildi. Kaya'nın siyasi ve kişisel gücünü kullanarak yapıyı kontrol ettiği öne sürüldü.

Buca Belediyesi'ndeki iştirak kartlarının şahsi harcamalarda kullanıldığı; rüşvet trafiğine 'sabun' adının verildiği tespit edilmişti.