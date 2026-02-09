İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5989
  • EURO
    51,9433
  • ALTIN
    7096.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyede rüşvet operasyonu... 7 şüpheli tutuklandı
Güncel

CHP'li belediyede rüşvet operasyonu... 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B'nin de olduğu 7 kişi tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 20:38 - Güncelleme:
CHP'li belediyede rüşvet operasyonu... 7 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyede rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 26 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B, belediye çalışanı mühendis M.G, memur C.G. işçiler C.Ş. ve G.P. ile yapı denetim firması sahibi C.S. ve firma işçisi S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı gözaltına alınmıştı.

Biri yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Yaklaşık 2 bin belediye işçisi sokağa indi

CHP'li belediyeden can alan ihmal

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.