Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni sarsan soruşturmada yeni bir sayfa açıldı. Görevden uzaklaştırılan Başkan Muhittin Böcek'in yakın çevresine yönelik rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla başlatılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İhbar üzerine harekete geçen savcılık, şüphelilerden ikisinin tutuklanmasına karar verdi.

BÖCEK'İN BERBERİ PARALARI SAKLADI İDDİASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların, berberi Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Mustafa Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü, kız arkadaşı olan belediye çalışanı Z.B.Ş ve gazeteci C.D'de bulunduğuna yönelik ihbar üzerine 4 zanlı gözaltına alındı.

Muhittin Böcek

4 GÖZALTIDAN 2 TUTUKLAMA: GAZETECİ SERBEST KALDI

C.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü. ve Ö.S tutuklandı. Z.B.Ş. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla 4 kişi gözaltına alınmıştı.