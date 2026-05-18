  • CHP'li belediyede rüşvet soruşturması... 7 şüpheli tutuklandı
CHP'li belediyede rüşvet soruşturması... 7 şüpheli tutuklandı

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklanan toplam kişi sayısı 16'ya ulaştı.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 21:48
Üsküdar Belediyesi'ni sarsan rüşvet ve usulsüzlük soruşturması yeni bir aşamaya geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 15 Mayıs'ta düzenlediği ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından hakimlik karşısına çıkarıldı. Hakimlik, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi ve böylece soruşturmada tutuklanan kişi sayısı 16'ya yükseldi.

7 ŞÜPHELİ HAKİMLİK KARARIYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan 7 zanlı, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

BAŞKAN YARDIMCISI DEVECİ VE AKKOYUNLU DA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Deveci ve Akkoyunlu ile toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

İSKAN RUHSATI KARŞILIĞI ELDEN VE ŞİRKET HESAPLARIYLA MENFAAT İDDİASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları çalışmada, Üsküdar Belediyesinin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep ettikleri, talepleri üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirledikleri ve usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylayarak menfaat teminini elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağladıkları öne sürülen zanlıların kimlik ve adreslerini belirlemişti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 15 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almıştı.

