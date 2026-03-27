Güncel

CHP'li belediyede rüşvete suçüstü! 13 isim yakalandı

Marmaris Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda imar müdürü bir kamu görevlisi 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Öte yandan olaya ilişkin yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

IHA27 Mart 2026 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

4 BİN DOLAR RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüphelilerin otel, restoran ve çeşitli işletmelere ilişkin işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, İmar Müdürlüğü'nde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

13 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Devam eden çalışmalarda aynı gün gece saatlerinde şüphelilere yönelik ikamet, iş yeri ve belediyedeki ofislerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen delillere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

  • marmaris belediyesi
  • rüşvet operasyonu
  • suçüstü yakalama

