CHP'li belediyede skandal: Kamera rüşveti kaydetti... “Parayı verdim, gönderiyorum başkanım”

CHP yönetimindeki Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet zinciri kamera kaydına yansıdı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, büfeci gençten 100 bin lira istendiği, gencin ise 'Başkanım 50'yi toplayabildim 50'yi veriyorum ötekini ayarlamaya çalışacağım.' dediği ortaya çıktı. Görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2026 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
CHP'li belediyede skandal: Kamera rüşveti kaydetti... “Parayı verdim, gönderiyorum başkanım”
İddiaya göre Bayrampaşa'da belediye koridorlarında sistematik bir haraç düzeni kuruldu.

"BURANIN ÇOK TALİBİ VAR" BASKISI

Belediye başkan yardımcısı Bilgehan Yağcı'nın büfe işleten 23 yaşındaki genci "buranın çok talibi var" diyerek baskı altına aldığı öne sürüldü. Önce 100 bin lira istendi. Pazarlıkla rakam 60 bin liraya indi. Ama büfeci genç 50 bin lira bulabildi.

Paranın belediyeye değil özel olarak gönderilen bir kişiye teslim edilmesi ise haraç iddialarını güçlendirdi.

Soruşturma dosyasına göre Yağcı, parayı belediye başkanına götürdüğünü itiraf etti.

Görüntüler, rüşvet iddiasının en somut delili olarak savcılık dosyasına eklendi.

"PARAYI GÖNDERDİM BAŞKANIM"

Kamera kaydına yansıyan görüşmede ise şu ifadeler dikkat çekti:

+ Selamun aleyküm başkanım.

-Aleyküm selam.

+Başkanım Ahmet abi geldi veriyorum.

-Tamamdır.

+Başkanım dediğim gibi 50'yi toplayabildim 50'yi veriyorum ötekini ayarlamaya çalışacağım.

-Tamam acelesi yok.

+ Sağol başkanım çok teşekkür ederim.

-Sağol, görüşmek üzere. Hayırlı olsun.

