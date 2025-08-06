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CHP'li belediyede sosyal medya krizi! Meclis üyesine adli kontrol!

CHP'li Beykoz Belediyesi'nde Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Meclis Üyesi Özgür Özçelik ve Burak Korkmaz birbirine düştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla kriz çıkaran ve gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz, 'imza atma' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şartıyla serbest bırakıldı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
CHP'li belediyede sosyal medya krizi! Meclis üyesine adli kontrol!
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Sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz

Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Korkmaz, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin, "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

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