  CHP'li belediyede taciz skandalı... İş başvurusunda genç kıza uygunsuz mesaj
CHP'li belediyede taciz skandalı... İş başvurusunda genç kıza uygunsuz mesaj

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUBRAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı L.A., iş başvurusu için iletişime geçen üniversite öğrencisine sosyal medyadan uygunsuz mesajlar gönderdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir'deki ikametlerinde arama çalışması başlattı.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 22:45 - Güncelleme:
Muğla'da belediyeye bağlı şirketin üst düzey yöneticisi, iş arayan bir üniversite öğrencisine yönelik nitelikli cinsel taciz iddiasıyla yakalandı. Öğrencinin savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından harekete geçen polis, şüpheliyi Menteşe ilçesinde gözaltına aldı ve üç farklı ilde arama başlattı.

İŞ BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİYE UYGUNSUZ MESAJ İDDİASI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören D.Ç. iş başvurusu kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı L.A. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti.

Görüşmeler sırasında L.A'nın öğrenciye uygunsuz mesajlar göndermesi üzerine D.Ç. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

POLİS ÜÇ İLDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri L.A'yı Menteşe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir'deki ikametlerinde de arama çalışması başlattı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ADLİ SÜREÇ AÇIKLAMASI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır."

  • MUBRAŞ cinsel taciz
  • Muğla Büyükşehir Belediyesi
  • nitelikli cinsel taciz
  • LA gözaltı
  • Muğla taciz skandalı

