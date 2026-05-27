27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
  • CHP'li belediyede tanıdık manzara! Bayram sabahına çöp kokusuyla uyandılar: Bari bugün temizleyin
CHP'li belediyede tanıdık manzara! Bayram sabahına çöp kokusuyla uyandılar: Bari bugün temizleyin

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne bağlı Gediz ve Seyhan mahallelerinde, Kurban Bayramı sabahı konteynerlerden taşarak kaldırımlara ve çocuk parklarının yanına kadar yayılan çöp yığınları ile ağır koku, çevre sakinlerinin büyük tepkisine neden olurken; vatandaşlar bayram gününde bile temizlik çalışmalarını yetersiz bırakan belediye yönetimine isyan etti. Mahalle sakinlerinden Erpaşa, bölgede temizlik sorununun sürekli yaşandığına dikkat çekerek, 'Çöpün yanı sıra hayvan ölüsü gibi kokuyor. 'Bugün bayram, bari bugün temizleseler' diyoruz ama maalesef temizlenmiyor' diye konuştu.

IHA27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
Buca'ya bağlı Gediz ve Seyhan mahallelerinde konteynerlerden taşarak kaldırımlara ve sokak aralarına yayılan çöp yığınları görenlere pes dedirtti. Özellikle Aydın Hatboyu Caddesi üzerindeki kaldırımlarda biriken atıklar ile Gediz Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının hemen bitişiğindeki çöp dağları mahalleliye zor anlar yaşattı.

Bayram günü çöp atmak için bölgeye giden vatandaşlar, yayılan ağır koku nedeniyle alanda durmakta güçlük çekti. Bayram sabahında sineklere ve pis kokuya maruz kalan çevre halkı, temizlik çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ederek, Buca Belediyesine tepki gösterdi.

"BAYRAMA ÇÖP KOKUSUYLA GİRDİK"

Gediz Mahallesi sakinlerinden Ali Haydar Erpaşa, bölgede temizlik sorununun sürekli yaşandığına dikkat çekerek, "Bayrama çöple, çöp kokusuyla girdik. Her gün böyle burası. Kokudan dolayı arkadaki parkta oyun oynayan çocuklar da rahatsız oluyorlar. Hem koku hem de sağlık açısından çok rahatsızız. Çöpün yanı sıra hayvan ölüsü gibi kokuyor. 'Bugün bayram, bari bugün temizleseler' diyoruz ama maalesef temizlenmiyor" diye konuştu.

"KOKUYA TAHAMMÜL EDEMEDİM, KALKIP GİTTİM"

Yayılan kötü koku nedeniyle dinlenmek için oturduğu çocuk parkından kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldığını belirten Ayaz Kılıç ise, "Doğma büyüme bu mahalledeyim. Burada her zaman çöp sorunu olduğunu biliyorum. İnsanlar gelip çöplerini atıyor, belediye de temizlemiyor. Şu anda bölgede çok kötü bir koku var. Arkamızda park var; çocuklar da, çevre sakinleri de rahatsız oluyor. Belediyenin buraya gelip bu çöpleri alması gerekiyor ama her gün bu sorun yaşanıyor. Burası her gün çöp kokuyor. Az önce parkta oturuyordum ama kokuya tahammül edemedim, kalkıp gittim" ifadelerini kullandı.

