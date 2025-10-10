İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

CHP'li belediyede toplu taşıma fiyaskosu... Halk otobüsü seferi tamamlayamadı

CHP'li Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki büyükşehir halk otobüsünün arıza yapması nedeniyle vatandaşlar yolda kaldı.

10 Ekim 2025 Cuma 11:06
Denizli'de halk otobüsü yolda kaldı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapan 20 BLD 29 plakalı şehir içi halk otobüsü, Karahasanlı – Bağbaşı seferini yapmak için sabah erken saatlerde yola çıktı. Kınıklı Polis Karakolu Durağına yaklaşan halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenden ötürü arıza yaptı.

Seferini tamamlayamayan halk otobüsündeki arıza giderilemeyince, yolcular aşağıya indirildi. Yolda kalan vatandaşlar, sıradaki otobüsü bekleyerek, gidecekleri noktaya gecikmeyle ulaşabildi.

