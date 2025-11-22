2024 Sayıştay Denetim Raporu'na göre, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'da öğrenci yurdu olarak tahsis ettiği binanın otel adıyla açıldığı ve ruhsatsız işletildiği ortaya çıktı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin '2024 Sayıştay Denetim Raporu' usulsüzlük skandallarını ortaya çıkardı.

117 sayfalık raporda, Ankara Çankaya'ya bağlı Kültür Mahallesi'ndeki metruk binayla ilgili çarpıcı tespitler yer aldı. Belediye Meclisi, 12 Haziran 2015'te söz konusu binanın bakım ve onarım bedeli karşılığında 10 yıllığına 'öğrenci yurdu' olarak kiralanması için karar aldı. Rapora göre, ihaleyi kazanan firma, 2019'da tadilatın yüzde 90'ını tamamladıktan sonra binayı yurt yerine 'konaklama tesisi' olarak kullanmak istediğini beyan etti. Belediye Meclisi de bu talebi kabul etti.

AÇIK İHLAL VAR

Sözleşmedeki 7'nci maddede yer alan "Yüklenici, binayı projede belirtilen amaç dışında kullanamaz" ifadesine dikkat çekilen raporda, binanın da ruhsatsız şekilde turistik otel olarak işletildiği vurgulandı. İhale sürecinde öğrenci yurdu yapılacağı ilan edilmesine rağmen binanın konaklama yeri olarak işletilmesinin, ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasını engellediği yorumu yapıldı.

BELEDİYENİN 71 TAŞITI KAYIP

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Aynı raporda belediyenin üzerine kayıtlı 71 taşıtın envanterde hiç görünmediği ve bu araçlarla ilgili hiçbir bilgi ve belgenin bulunmadığı aktarıldı.

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, görevden uzaklaştırılmıştı.

MEZARLIKLAR LOKANTA OLDU

İmar planlarında 'mezarlık' olarak belirlenen alanların ticari amaçla kullandığı tespit edildi. Sayıştay raporuna göre Seyhan'da 11, Karaisalı'da 6, Yumurtalık'ta 4, Karataş'ta 7, Yüreğir'de 7, Sarıçam 4, Kozan 5, Seyhan ve Çukurova'da birer olmak üzere; 46 mahallede toplam 859 bin 307 metrekarelik mezarlık alanın lokanta, kafeterya ve tarımsal amaçlı alanlara dönüştürülerek kiralandığı anlaşıldı.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN RUHSATSIZ SAVUNMA

Sayıştay denetçileri, binanın ruhsatsız şekilde turistik otel olarak işletildiğini, otelin internet sitelerinde rezervasyona açık olduğunu ve iki yılı aşkın süredir kullanıcı yorumlarının bulunduğunu kayda geçti. Belediye, Sayıştay'a gönderdiği cevapta yüklenicinin sonradan ruhsat aldığını savundu ancak herhangi bir belge ibraz edemedi.

Sayıştay raporunda binanın ada ve parsel bilgileri de yer aldı.

