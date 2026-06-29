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  • CHP'li belediyede ''vurgun içinde vurgun'' iddiası: 17 şüpheli adliyede
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CHP'li belediyede ''vurgun içinde vurgun'' iddiası: 17 şüpheli adliyede

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
CHP'li belediyede ''vurgun içinde vurgun'' iddiası: 17 şüpheli adliyede
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Şile Belediyesi soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmış, Aslı Kotan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerinin incelenmesinin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli ise 23 Aralık 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden de 15'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Şile Belediyesinde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edilmesi üzerine 26 Haziran'da da İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış, sonradan 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti.

  • Sile Belediyesi
  • Soruşturma Operasyonu
  • Gozalti Sevk

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