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Güncel

CHP'li belediyede yeni çevre skandalı: Kötü koku ve kirlilik bıktırdı

Marmaris'te yerleşim yerlerinin içinde bulunan derede yaşanan kirlilik vatandaşları isyan ettirdi. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne seslenen vatandaşlar kötü koku yayan derenin bir an önce temizlenmesini talep etti.

İHA29 Temmuz 2025 Salı 13:07 - Güncelleme:
CHP'li belediyede yeni çevre skandalı: Kötü koku ve kirlilik bıktırdı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi'nde bulunan dere, hem kötü kokusu hem de görüntüsüyle vatandaşların tepkisini çekiyor. Yaz kış aynı manzarayla karşı karşıya kalan mahalle sakinleri, derenin temizlenmemesinden şikayetçi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, dere yatağından yayılan ağır kokunun özellikle sıcak havalarda daha da dayanılmaz hale geldiğini belirtiyor. Kirliliğin çevre sağlığını tehdit ettiğini ifade eden mahalle sakinleri, "Bu görüntü Marmaris'e hiç yakışmıyor. Her yıl aynı manzarayla karşılaşıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Derenin bakım ve temizliğinden sorumlu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ ekiplerine seslenen vatandaşlar, kalıcı bir çözümtalepediyor.

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