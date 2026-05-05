CHP'li belediyedeki skandalda yeni delil! Turuncu bavulla rüşvet sevkiyatı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni deliller dosyaya girdi. Görevden uzaklaştırılan CHP'li Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in, rüşvet paralarının taşınmasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen görüntülere ulaşıldı.

"ANKARA VE İSTANBUL'A TAŞIYOR"

Görüntülerde, Gökhan Böcek'in Finike Döviz Bürosu'ndan içinde dolar bulunan turuncu renkli büyük bir bavulla, yanında bir kişiyle birlikte çıktığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan 'Finike Döviz'in ortağı Ali Yılmaz, ifadesinde "Gökhan, babasının siyasi işleri nedeniyle çok defalar Ankara ve İstanbul'a para götürdüğünü söyledi" demişti. Yılmaz, serbest bırakılmıştı.

EN YAKINLARI ANLATTI

Aynı dosyada şüpheli olarak yer alan Gökhan Böcek'in arkadaşı Serkan Çavdar, ifadesinde "Gökhan, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için ihalelerden, işadamlarından toplanan milyon dolar paranın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini söyledi" demişti. Bir diğer yakın arkadaşı Furkan Solak da ifadesinde, Gökhan Böcek'in babasının yeniden aday olabilmesi için CHP Genel Merkezi'ne bağış adı altında yüklü miktarda ödeme yapıldığını kendisine anlattığını söylemişti. Soruşturma dosyasında yer alan tüm bu ifade ve görüntülerin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Muhittin Böcek'in tutuklanan gelini Zuhal Böcek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kayınpederinin siyasi süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunan Zuhal Böcek, "Antalya'da para ile aday olduğuna ilişkin söylentiler hep vardı. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum" dedi. 2022'de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezinde çalıştığını ve o dönemde evli olan Gökhan Böcek'le tanıştığını söyleyen Zuhal Böcek, eşinin gelir kaynaklarını bilmediğini belirtti. Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu da şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde "Gökhan Böcek'in düzenli bir iş yaptığına şahit olmadım. Geçmişini babası üzerinden temin etmekteydi" demişti.

75 MİLYONLUK MESAJ KORKUTTU!

Zuhal Böcek, telefonundaki mesajlaşmalarda belediye araçlarıyla kokain taşındığı ve 75 milyon liralık para aklama iddialarına ilişkin de konuştu. Mesajları, Gökhan Böcek'i korkutmak amacıyla yazdığını söyledi. Uyuşturucu iddialarına da değinen Böcek, eşinin cüzdanında 'beyaz toz kalıntıları' gördüğünü anlattı.

