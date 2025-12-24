İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8559
  • EURO
    50,6933
  • ALTIN
    6172.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyeden büyük saygısızlık... 15 Temmuz Şehitler Anıtı kaldırıldı
Güncel

CHP'li belediyeden büyük saygısızlık... 15 Temmuz Şehitler Anıtı kaldırıldı

Denizli'de 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin anısına yaptırılan anıtın CHP'li Merkezefendi Belediyesi tarafından kaldırılması büyük tepki çekti. Uygulama, “şehitlerin hatırasına açık bir saygısızlık” olarak değerlendirildi.

HABER MERKEZİ24 Aralık 2025 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden büyük saygısızlık... 15 Temmuz Şehitler Anıtı kaldırıldı
ABONE OL

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından AK Parti döneminde yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Şehitler Yolu'nda yer alan tank replikaları ve insan figürleri, Merkezefendi Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle sökülerek tırlara yüklenip alandan kaldırıldı.

CHP'li belediyenin herhangi bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmadan gerçekleştirdiği bu işlem, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde infiale neden oldu.

Vatandaşlar, 15 Temmuz'un siyasi tartışmaların üstünde, milletin ortak hafızası ve direniş sembolü olduğunu vurgulayarak, anıtın kaldırılmasını "tarihe ve şehitlere saygısızlık" olarak nitelendirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.