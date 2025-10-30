İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9912
  • EURO
    48,8824
  • ALTIN
    5350.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyeden çevre katliamı... 3.7 milyon lira ceza kesildi
Güncel

CHP'li belediyeden çevre katliamı... 3.7 milyon lira ceza kesildi

CHP yönetimindeki Antalya Büyükşehir ve Finike Belediyeleri'nin çevre katliamı cezasız bırakılmadı. Açık alana atık bıraktığı tespit edilen belediyelere Çevre Kanunu kapsamında toplam 3,7 milyon lira idari ceza uygulandı.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden çevre katliamı... 3.7 milyon lira ceza kesildi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'da açık alana bırakılan atıklar nedeniyle Büyükşehir ile Finike belediyelerine toplam 3,7 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Antalya İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Turunçova Mahallesi'ndeki toprak alana Antalya Büyükşehir Belediyesine ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığının belirlendiği kaydedildi.

Finike ilçesinde yapılan denetimlerde de Alakır Çayı yakınlarındaki alana, Finike Belediyesine ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesine, Çevre Kanunu kapsamında toplam 3,7 milyon lira idari ceza uygulandığı ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.