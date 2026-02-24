İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

CHP'li belediyeden çevre katliamı: Atıkları ormanlık alana boşalttılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki ormanlık alana atık döktüğü belirlenen Yenişehir Belediyesine 4 milyon 692 bin lira idari ceza uyguladı.

24 Şubat 2026 Salı 11:54
CHP'li belediyeden çevre katliamı: Atıkları ormanlık alana boşalttılar
ABONE OL

Bakanlığın açıklamasına göre, Mersin İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, 9 Şubat'ta Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracının Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana atık döktüğü tespit edildi.

Bu kapsamda, Yenişehir Belediye Başkanlığına atık dökme fiilinden 4 milyon 692 bin lira idari ceza uygulandı.

Öte yandan, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

