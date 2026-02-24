Bakanlığın açıklamasına göre, Mersin İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, 9 Şubat'ta Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracının Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana atık döktüğü tespit edildi.
Bu kapsamda, Yenişehir Belediye Başkanlığına atık dökme fiilinden 4 milyon 692 bin lira idari ceza uygulandı.
Öte yandan, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Bakanlık Mersin İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan denetimlerde;— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) February 24, 2026
��Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracının, Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana atık döktüğü tespit edildi.
��Çevre Kanunu kapsamında Yenişehir Belediye Başkanlığı'na 4️⃣... pic.twitter.com/WH80plSjIA