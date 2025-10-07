İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7111
  • EURO
    48,7102
  • ALTIN
    5304.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyeden çevre katliamı... Çöp dağlarına 3 milyon 739 bin lira ceza
Güncel

CHP'li belediyeden çevre katliamı... Çöp dağlarına 3 milyon 739 bin lira ceza

CHP yönetimindeki Aydın'da belediyeye ait araçlarla evsel atıkları boş araziye döken Çine Belediyesi ile Koçarlı Belediyesine para cezası verildi.

AA7 Ekim 2025 Salı 12:57 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden çevre katliamı... Çöp dağlarına 3 milyon 739 bin lira ceza
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın'da belediyeye ait araçlarla evsel atıkları boş araziye döken Çine Belediyesi ile Koçarlı Belediyesine toplam 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan denetimde, evsel nitelikli atıkların Çine Belediye Başkanlığına ait araçlarla, düzenli depolama alanı veya aktarma istasyonu olmayan Sarıoğlu Mahallesi'ndeki boş alana dökülüp depolandığı tespit edildi.

Ekipler, Koçarlı ilçesinde de evsel atıkların yine ilçe belediyesine ait araçla, Yeniköy ile Güdüşlü mahallelerindeki alanlara döküldüğünü belirledi.

Bakanlık, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilen Çine ve Koçarlı belediyelerine ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 lira olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı.

  • aydın
  • çevre katliamı
  • evsel atık
  • arazı
  • çöp dağları

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.