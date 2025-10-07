Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın'da belediyeye ait araçlarla evsel atıkları boş araziye döken Çine Belediyesi ile Koçarlı Belediyesine toplam 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan denetimde, evsel nitelikli atıkların Çine Belediye Başkanlığına ait araçlarla, düzenli depolama alanı veya aktarma istasyonu olmayan Sarıoğlu Mahallesi'ndeki boş alana dökülüp depolandığı tespit edildi.

Ekipler, Koçarlı ilçesinde de evsel atıkların yine ilçe belediyesine ait araçla, Yeniköy ile Güdüşlü mahallelerindeki alanlara döküldüğünü belirledi.

Bakanlık, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilen Çine ve Koçarlı belediyelerine ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 lira olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı.