İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyeden çevre katliamı... Çöpleri boşaltırken suçüstü yakalandı
Güncel

CHP'li belediyeden çevre katliamı... Çöpleri boşaltırken suçüstü yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan çöp krizi tartışmaları sürerken, belediyeye ait resmi bir aracın boş bir araziye çöp döktüğü anların vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

IHA30 Ağustos 2025 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden çevre katliamı... Çöpleri boşaltırken suçüstü yakalandı
ABONE OL

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait resmi çöp aracı boş bir araziye çöp boşaltırken vatandaşlara yakalandı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemalpaşa Belediyesi'ne ait olduğu görülen aracın, ilçe merkezine yakın Çinili Köy mevkiindeki boş araziye çöp boşalttığı dikkat çekti.

MAHALLE SAKİLERİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Mahalle sakinleri, çöplerin gelişigüzel şekilde doğaya bırakılmasının hem çevre kirliliği oluşturduğu hem de kötü koku ve sağlık riski oluşturduğunu dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

TEKNOFEST Mavi Vatan'a yoğun ilgi: Dronla havadan görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.