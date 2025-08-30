İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait resmi çöp aracı boş bir araziye çöp boşaltırken vatandaşlara yakalandı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemalpaşa Belediyesi'ne ait olduğu görülen aracın, ilçe merkezine yakın Çinili Köy mevkiindeki boş araziye çöp boşalttığı dikkat çekti.

MAHALLE SAKİLERİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Mahalle sakinleri, çöplerin gelişigüzel şekilde doğaya bırakılmasının hem çevre kirliliği oluşturduğu hem de kötü koku ve sağlık riski oluşturduğunu dile getirdi.