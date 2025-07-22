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CHP'li belediyeden çevre katliamı: Kirli suyu denize boşalttılar

CHP yönetimindeki Yalova Belediyesi'nin yağmur suyu hattından denize arıtılmamış kentsel atık su deşarjı yaptığı tespit edildi. Bu kapsam harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili Çevre Kanunu'na istinaden Yalova Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandı.

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 15:36 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden çevre katliamı: Kirli suyu denize boşalttılar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uyguladı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yalova Belediyesi'ne ait yağmur suyu deşarj hattından numune aldı.

Yapılan incelemede kentsel atık suyun arıtılmadan bu hat üzerinden denize deşarj edildiği belirlendi.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi alanındaki deniz kirliliği ile ilgili Yalova Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandı.

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