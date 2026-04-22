Rize'nin Fındıklı ilçesinde vatandaş şikayetleri üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklik Değişikliği Bakanlığı ekipleri, belediyenin resmi araçlarıyla açık araziye çöp döktüğünü belirledi. Vahşi depolama yapan Fındıklı Belediyesi'ne milyonluk ceza kesilirken, çevre kirliliği nedeniyle savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.
VAHŞİ DEPOLAMA ŞİKAYETLE ORTAYA ÇIKTI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rize İl Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Belediyesinin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler doğrultusunda harekete geçti.
Yapılan takip ve denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesine ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi.
2 MİLYON 346 BİN LİRALIK CEZA
Vahşi depolama yaptığı belirlenen Fındıklı Belediyesine, Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca devam eden çevre kirliliği sebebiyle belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Bakanlık Rize İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesi'ne ait araçla döküldüğü tespit edildi.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) April 22, 2026
