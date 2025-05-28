CHP'li belediyeden evrak oyunlarıyla otele gasp

Ankara'da, Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan tarafından 24 Mayıs'ta belediyenin projesi olarak lanse edilerek açılışı yapılan bungalov otelin işadamı Kadir Köroğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Köroğlu, "Otelimi baskılarla elimden aldılar. Gasp ettikleri oteli şimdi kendileri yapmış gibi açtılar" dedi.

Sabah'ın haberine göre, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı'nın kardeşi olan Kadir Köroğlu, 2020'de başladığı yatırımla 16 bungalov ev, restoran ve depo içeren komple bir turizm tesisi kurduğunu belirtti. Tesisin tüm izinlerinin bulunduğunun altını çizen esnaf, belediye tarafından baskılara maruz kaldığını söyledi.

Köroğlu, "Pandemi döneminde insanlar yatırım yapmazken ben 17 milyon lira harcadım. Her şey yasal. Ruhsatım vardı, yangın raporum vardı. Ama elektrik ve su hattımı kestiler. 'Yol çalışması var' dediler. Ardından 'yasadışı yapı' gerekçesiyle ruhsatım iptal edildi. Belediyenin gösterdiği yere yaptığım tesis, evrak oyunlarıyla elimden alındı" diye konuştu.

Otelin kontrolünün belediyeye ait bir iştirak şirketine devredildiğini, halen tesisin elektrik aboneliğinin kendi adına olduğunu vurgulayan Köroğlu, "Depomun anahtarını kırarak içeri girdiler. Eşyalarımı kullandılar. Bedelini ödeyeceklerini söylediler ama ödeme yapılmadı. Benim müşterilerim vardı, kalamadılar. Sadece şubat ayında 55 bin lira iade yaptım. Toplam zararım 75 milyon TL'yi geçti" dedi.