Eskişehir'de su ve kanalizasyon tarifelerinde meclis kararına aykırı şekilde fahiş fiyat uygulandığı iddiaları büyük tartışma yarattı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yüzde 48,5'e varan usulsüz artışları belgelerle gözler önüne serdi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Meclisi baypas edip vatandaşı çarptılar

"BU FAHİŞ ARTIŞ BİR 'HATA' DEĞİL, BİLİNÇLİ BİR MÜDAHALE"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) tarafından bazı hizmetlerde belirlenen tarife dışında fahiş fiyat uygulandığının ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Bu fahiş artışın sadece bir 'hata' değil, bilinçli bir müdahale olduğu somut belgelerle ortadadır" diye kaydetti.

Konuyu yargıya taşımak isteyen AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde konuşan Başkan Albayrak, "Geçtiğimiz gün hepinizin bildiği üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grubu olarak, ESKİ Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile bu kararların sahadaki uygulanış biçimleri üzerine yaptığımız teknik incelemeleri sizlerle paylaşmıştık.

Bu bağlamda, kamu yönetiminde şeffaflık ve hukuka uygunluk ilkelerini derinden sarsan bir tabloyu ifşa etmiştik. Yaptığımız incelemeler neticesinde, ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2026 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan 'Hizmetler ve Teminatlar' ile 'Yaptırımlar' tarifelerinde; Meclis ve komisyon aşamalarında kabul edilen içerikten farklı olarak, tüm kalemlerde yaklaşık yüzde 48,5 oranında fahiş bir artış yapıldığı ve bu usulsüz rakamların vatandaşa yansıtıldığı tespit edilmiştir.

Örneğin, orijinal teklifte 305 TL olan 'Keşif Ücreti' 450 TL'ye, 6 bin 640 TL olan Sayaç Sökme - Değiştirme ücreti 9 bin 865 TL'ye, 225 TL olan 'Su Açma Ücreti' ise 332 TL'ye tahrif edilmiştir. Bu fahiş artışın sadece bir 'hata' değil, bilinçli bir müdahale olduğu somut belgelerle ortadadır. Komisyon Kararı dosyasında, 'Su ve Atıksu Tarifesi' gibi sayfalarda tüm üyelerin tam imzası bulunurken; fiyatların usulsüzce artırıldığı kritik sayfalarda paraf sayısının azaldığı ve imza düzeninin bozulduğu görülmektedir.

Ayrıca, resmi evrak talebimize Büyükşehir Belediyesi tarafından ancak 2 günde cevap verilmesi, bu süreçte evrakların aslına uygun olmayan bir biçimde yeniden düzenlendiği (tahrif edildiği) kanaatimizi güçlendirmektedir. Sayın Ayşe Ünlüce tarafından yapılan; bazı tarifelerde 'Sehven hata olmuş olabileceği, incelenip iade edileceği' yönündeki açıklamalar, iddialarımız karşısında bir nevi itiraf niteliği taşımaktadır.

Ancak şunu sormak gerekir: Meclisin onayladığı rakamları sistemde yüzde 48,5 oranında artırmak ve bu sayfalardaki parafları eksiltmek nasıl 'sehven' olabilir? Bu durum, meclis iradesinin baypas edilmesi ve resmi belgede sahtecilik yapılmasıdır.

"ESKİŞEHİR HALKI ADINA HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORMAYA KARARLIYIZ"

Bizler, AK Parti olarak Eskişehir halkının tek bir kuruşunun dahi haksız yere alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu çerçevede; Bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak adli süreci başlatıyoruz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerindeki tüm log kayıtlarının ve geçmişe dönük işlem hareketlerinin bağımsız bir şekilde incelenmesini talep ediyoruz.

Vatandaşlarımızdan meclis kararına aykırı şekilde tahsil edilen haksız bedellerin iadesi için net bir takvim açıklanana kadar konunun takipçisi olacağız. Şeffaf yönetim sözü verip evrak tahrif edenlerden, Eskişehir halkı adına hukuk önünde hesap sormaya kararlıyız" dedi.