İzmir'de Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin kapanmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöplerini Tire'nin Karateke Mahallesi'ndeki mera alanına yasa dışı şekilde dökmesi bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Belediye ekipleri ile vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu öncülüğünde köylülerin düzenlediği eylem ses getirirken, Cumhur İttifakı ortağı MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru ve Karateke Mahalle Muhtarı Erkan Tutkaç da eyleme destek verdi. Yapılan baskıların ardından Tire Kaymakamlığı, 13 Ağustos 2024 tarihinde bölgede keşif yapılmasına karar verdi.

Bu gelişmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarm durumuna geçerek, bölgeye iş makineleri sevk etti. Ekipler, çöpleri derin çukurlara gömüp toprakla kapatma çalışması başlattı. Belediye yetkilileri, mera alanının tamamen kapatılması sonrası Tire'ye çöp dökümünün sona ereceğini açıkladı.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk tanımaz ve vurdumduymaz tavırları, bölge halkını derinden üzmüştür. Tire'yi arka bahçesi gibi gören bu anlayışa vatandaşlarımız en büyük cevabı vermiştir. Yıllardır katı atık tesisi kuramayan Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama ile geleceğimizi tehdit etmiştir. Umarım bu olaylardan ders çıkarılır. Biz her zaman vatandaşımızın yanında olacağız" dedi.

İzmir'in çöpü tarım alanlarına dökülüyor