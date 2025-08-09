İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyeden geri adım! Vatandaşın tepkisi sonuç verdi
Güncel

CHP'li belediyeden geri adım! Vatandaşın tepkisi sonuç verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tire'nin Karateke Mahallesi'ndeki mera alanına yaptığı vahşi çöp depolama, bölge halkının tepkisi ve yapılan eylemler sonucunda sona eriyor. Kaymakamlık keşif kararı alırken, belediye çöpleri derin çukurlara gömüp alanı kapatmaya başladı. Öte yandan konuya ilişkin konuşan AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk tanımaz ve vurdumduymaz tavırları, bölge halkını derinden üzmüştür. Tire'yi arka bahçesi gibi gören bu anlayışa vatandaşlarımız en büyük cevabı vermiştir. Yıllardır katı atık tesisi kuramayan Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama ile geleceğimizi tehdit etmiştir.' dedi.

IHA9 Ağustos 2025 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden geri adım! Vatandaşın tepkisi sonuç verdi
ABONE OL

İzmir'de Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin kapanmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöplerini Tire'nin Karateke Mahallesi'ndeki mera alanına yasa dışı şekilde dökmesi bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Belediye ekipleri ile vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu öncülüğünde köylülerin düzenlediği eylem ses getirirken, Cumhur İttifakı ortağı MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru ve Karateke Mahalle Muhtarı Erkan Tutkaç da eyleme destek verdi. Yapılan baskıların ardından Tire Kaymakamlığı, 13 Ağustos 2024 tarihinde bölgede keşif yapılmasına karar verdi.

Bu gelişmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarm durumuna geçerek, bölgeye iş makineleri sevk etti. Ekipler, çöpleri derin çukurlara gömüp toprakla kapatma çalışması başlattı. Belediye yetkilileri, mera alanının tamamen kapatılması sonrası Tire'ye çöp dökümünün sona ereceğini açıkladı.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk tanımaz ve vurdumduymaz tavırları, bölge halkını derinden üzmüştür. Tire'yi arka bahçesi gibi gören bu anlayışa vatandaşlarımız en büyük cevabı vermiştir. Yıllardır katı atık tesisi kuramayan Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama ile geleceğimizi tehdit etmiştir. Umarım bu olaylardan ders çıkarılır. Biz her zaman vatandaşımızın yanında olacağız" dedi.

İzmir'in çöpü tarım alanlarına dökülüyor
  • tire
  • atık
  • mera

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.