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CHP'li belediyeden işçi kıyımında geri adım! 86 kişi görevine iade edildi

CHP yönetimindeki Yalova Belediyesi, işçilerin grevi sonrası geri adım attı. Belediye çalışanları yapılan protokolle işlerine yeniden alındı.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 22:02 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden işçi kıyımında geri adım! 86 kişi görevine iade edildi
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CHP'li Yalova Belediyesi'nde işlerinden edilen 86 personel için çalışma arkadaşları greve çıkmıştı. Grev sonrası belediye çalışanları yapılan protokolle işlerine yeniden alındı.

İŞÇİLER YENİDEN GÖREVLERİNE GETİRİLDİ

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası tarafından Yalova Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler için bugün grev kararı alınmıştı. Hak İş- Hizmet İş Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, başta temizlik işleri olmak üzere tüm belediyedeki sendika üyelerinin greve girdiğini açıklamıştı. Yaşanan grev sonrasın Yalova Belediyesi ve Hizmet İş arasından işçilerin yeniden işbaşı yapmasıyla ilgili protokol imzalandı. İmzalanan protokolle işçiler yeniden görevlerine getirildi.

Sendikanın Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, "İşten çıkartılan 86 arkadaşımızın tamamının işe dönüşü bugün itibariyle yaptığımız protokolle sağlanmıştır. Mayıs ayından kalan yarım maaşlarımız ayın 10'u itibariyle banka hesabına yatırılacaktır. Bundan sonraki dönemde ve süreçte, ayın 15'inde maaşlarımız tam ve eksiksiz bir şekilde yatırılacaktır" dedi.

ALINAN KARARI COŞKUYLA KUTLADILAR

Yapılan açıklama sonrası yaklaşık bir haftadır çadır kurarak çıkarılmalarını protesto eden işçiler büyük coşku yaşadı. İşçiler Sendika Bursa İl Başkanı Yavuz'u omuzlara çıkarırken alınan kararı müzik eşliğinde coşkuyla kutladı.

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