Adana'da gece başlayan ve sabah saatlerinde kuvvetini artıran yağmur nedeniyle ana arterler, caddeler ve ara sokaklar sular altında kaldı. Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde ise yağmur, sanayi sitesini Venedik'e çevirdi.

Fiber glas imalathanesinde çalışan Baran Dudukanlı, her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, imalathanede ürettikleri kanoyla sokağa açıldı. Dudukanlı, bu sırada yoldan geçen araçlarla karşı karşıya geldi. Araçların kanoya yol vermesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Baran Dudukanlı, yaşananları fırsata çevirdiğini söyleyerek, "Çocukluk hayalim kano sürmekti. Yağmurdan sonra yollar göle döndü, ben de hayalimi burada gerçekleştirdim. Kano sürmeyi bu sokakta öğrendim" dedi.

Esnaf Kadir Dudukanlı ise yaşanan duruma isyan ederek, "Her yağmurdan sonra Metal Sanayi Sitesi bu hale geliyor. Yürümek imkânsız. Artık kanoyla gidip alışveriş yapıyoruz. Burası Nil Nehri'ne döndü. Her yağmurda Nuh Tufanı'nı yaşıyoruz" diye konuştu.

