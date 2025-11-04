



Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, gazetecilere, Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün, yaklaşık bir haftadır ilçedeki çöpleri, projenin 3. ve 4. etap sınırları içerisinde kalan bölümde topladığını söyledi.

Çöplerin acilen kaldırılması gerektiğini belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili mağduriyetimiz 15 yıldır devam ediyor. Şimdi de aynı alanda Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün vahşi çöp depolama yapmasıyla karşı karşıyayız. Biz evlerimizin yükselmesini beklerken yeni bir Harmandalı oluşuyor, çöp dağları yükseliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesini göreve davet ediyoruz. Kendi arsalarımız üzerinde çöp dağları yükseliyor, buna izin vermeyeceğiz. Bizim çöp dağlarına değil, yeni evlerimize ihtiyacımız var."

Adem Oğultarhan da çöp birikiminin, mağduriyetlerini artırdığını dile getirdi.

Mevlüt Koçak ise hak sahipleri olarak gördükleri çöp manzarası karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, "Bizi çıkardılar, evlerimizi yıktılar ve şimdi onun yerine çöp dağları yığdılar. Çok mağduruz. Belediye Başkanı'na ve CHP yöneticilerine sesleniyoruz. Buraya çöpü mü reva gördüler?" dedi.

KARABAĞLAR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Karabağlar Belediyesinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uzundere Mahallesi içerisindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi alanının, Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içinde yer almakla birlikte planlarda "belediye hizmet alanı" olarak tanımlandığı ve mülkiyetinin belediyeye ait olduğu bildirildi.

Söz konusu alanın uzun yıllardır Temizlik İşleri Şantiyesi olarak faaliyet gösterdiği vurgulanan açıklamada, Uzundere'deki geçici atık depolama alanının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izinli ve lisanslı olduğu aktarıldı.

Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılma sürecinde İzmir'de çöplerin transferi ve depolanmasında sıkıntılar yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu an yaşadığımız durum, Karabağlar genelinde topladığımız çöplerin transfer işlemleri sırasında yaşanan aksaklıklardan dolayı mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yapılan ara bir çözümdür. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapacağı görüşmeler kapsamında nihai çözümün oluşturulacağını, vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın ve belediyemizin mağduriyetinin giderileceğine ve en kısa zamanda normal şartlara döneceğimize eminiz."

