CHP'li Burcu Köksal'ın yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesini bahane göstererek Kanlıca Bilgi Evi, Karşıyaka Bilgi Evi ve Sami Çiftçi Bilgi Evi'ndeki bazı sınıfların gündüz bakım evine dönüştürülmesi için İl Müftülüğüne yazı gönderdi.

Yazıda, merkezdeki 10 bilgi evinden 3'ünde mevcut Kur'an kurslarının bazı bölümlerinin tahliye edilmesi istendi.

SAMİMİYETSİZLİK TEPKİSİ

Karara en sert tepki AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Sevim'den geldi.

Sevim, "Bir yandan CHP'li Belediye hemşehrilerimize Mevlid Kandili mesajı gönderiyor; diğer yandan çocuklarımızın Kur'an öğrenme hakkını ellerinden alıyor. Bu, samimiyetsizliktir. Aile Yılı kapsamında gündüz bakım evlerini destekleriz ama bu hizmet mevcut Kur'an kurslarını tasfiye ederek değil, başka mülklerde sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu karar kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yükselen tepkilerde, Kur'an kurslarının kapatılmasının dini eğitim hakkına müdahale olduğu vurgulandı. Bazı aileler, "Çocuklarımızın dini eğitim hakkı engellenemez" diyerek karara karşı çıktı.

Duruma tepki gösteren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, "CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi, tamamı AK Parti döneminde yapılan ve çocuklarımızın, hanımefendilerin ve mahallelinin dini eğitim aldığı Bilgi Evlerini; "Cumhurbaşkanlığı emri gereği kreş açacağız" kamuflajı adı altında derhal boşaltılması talimatı vermiş, "rica" ederek. Belediye, İl Müftülüğünün amiri değil rica edemez. Devlet adap ve terbiyesinden bu kadar yoksunlar. Kreş açmayacakları, açma ihtimallerinin olmadığı aşikar, ama maksat başka" dedi.

