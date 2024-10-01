İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2039
  • EURO
    38,1448
  • ALTIN
    2906.45
  • BIST100
    9665.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

CHP'li belediyeden LGBT skandalı! Tepki yağdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa Sinema Günleri LGBT propagandasına dönüştü. Skandal büyük tepki çekti.

1 Ekim 2024 Salı 08:34 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden LGBT skandalı! Tepki yağdı
ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların da izleyiciler arasında olduğu 'Uçsuz Bucaksız' sinema etkinliği, LGBT propagandasına sahne oldu.

LGBT temalı 'Uçsuz Bucaksız' adlı film, Kültürpark'ta aralarında çocukların da bulunduğu izleyicilere gösterildi. Filmin ardından Psikiyatrist Dr. Aslı Aktümen, LGBT hakkında psikolojik çözümlemeler yaptı.

Organizasyonun görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Etkinlikte 'akraba ataması' ile gündeme gelen CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala Dr. Aslı Aktümen'e hediye verdi.

Gazze soykırımını ve LGBT'yi destekleyen küresel çete aynı

"Büyük Aile Buluşması" tamamlandı

'LGBT propagandasının yasak olduğu 25. ülke Türkiye olabilir'

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.