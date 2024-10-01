Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların da izleyiciler arasında olduğu 'Uçsuz Bucaksız' sinema etkinliği, LGBT propagandasına sahne oldu.

LGBT temalı 'Uçsuz Bucaksız' adlı film, Kültürpark'ta aralarında çocukların da bulunduğu izleyicilere gösterildi. Filmin ardından Psikiyatrist Dr. Aslı Aktümen, LGBT hakkında psikolojik çözümlemeler yaptı.

Organizasyonun görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Etkinlikte 'akraba ataması' ile gündeme gelen CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala Dr. Aslı Aktümen'e hediye verdi.

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