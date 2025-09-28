İSTANBUL 21°C / 16°C
  CHP'li belediyeden sahte tutanak, tehdit ve imza skandalı: Usulsüzce işten çıkardılar
Güncel

CHP'li belediyeden sahte tutanak, tehdit ve imza skandalı: Usulsüzce işten çıkardılar

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde skandal iddialar gündeme geldi. BURULAŞ'ta yazılımcı olarak çalışan Sedat Tulumdaş, sahte tutanaklar düzenlenerek ve personele tehdit yoluyla imza attırılarak usulsüzce işten çıkarıldığını öne sürdü. Tulumdaş, “Ne savunmam alındı ne de resmi bir tutanak düzenlendi. Beni tazminatsız işten atmak için sahte belgeler hazırlandı” dedi.

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 17:44 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden sahte tutanak, tehdit ve imza skandalı: Usulsüzce işten çıkardılar
ABONE OL

Maaş krizi, işten çıkarmalar ve türlü haksızlıkların yaşandığı CHP'li belediyelerde her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

SAHTE TUTANAKLARLA İŞTEN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLADI

BURULAŞ'ta yazılımcı olarak görev yapan Sedat Tulumdaş, sahte tutanaklarla işten çıkarıldığını açıkladı.

Tulumdaş, işten çıkarılma gerekçesi olarak belediye başkanına hakaret ettiği ve yönetimi tehdit ettiği yönünde asılsız suçlamalarla karşılaştığını belirtti.

"İMZALATILAN TUTANAKLAR ARASINDA DA FARKLILIKLAR VAR"

Ne savunmasının alındığını ne de resmi bir tutanak tutulduğunu söyleyen Tulumdaş, bazı personellere tehditle imza attırıldığını iddia etti. İnsan Kaynakları Müdürü'nün imzasını taşıyan tutanaklarla diğer personellere imzalatılan tutanaklar arasında da farklılıklar bulunduğu ortaya çıktı.

CHP'li yönetimin, kendisini tazminat ödememek için SGK'nın 46. maddesine dayanarak işten çıkardığını aktaran Tulumdaş, "Başkan Mustafa Bozbey zam farklarını vermezse bunun adı hırsızlık olur. Çok önemli işler yapıyoruz, bir tuşa bassak sistem durur ama biz bunu yapmıyoruz. Kıymetimiz bilinmiyor" sözlerinin gerekçe gösterildiğini öne sürdü.

"SAHTE TUTANAKLARLA ŞAHİT GÖSTERDİLER"

Tulumdaş, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma gibi yüz kızartan suçlarla itham edilerek başka bir yerde iş bulmasının da engellenmek istendiğini savundu. "Sahte tutanaklarla şahit diye gösterilen arkadaşlarıma bunlar tehditle imzalatıldı. Fahrettin Beşli ve Elif Şenol'a tavsiyem bu hatadan dönmeleri. Çünkü mahkemeye sundukları deliller artık aleyhlerine dönmüş durumda ve kendilerini büyük ceza davaları bekliyor" dedi.

Sedat Tulumdaş, haklarının geri verilmesini istiyor.

  • CHP Bursa Belediyesi Skandalı
  • Sahte Belge İddiası
  • Usulsüz İşten Çıkarma

