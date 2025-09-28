CHP'li belediyeden sahte tutanak, tehdit ve imza skandalı: Usulsüzce işten çıkardılar

Maaş krizi, işten çıkarmalar ve türlü haksızlıkların yaşandığı CHP'li belediyelerde her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

BURULAŞ'ta yazılımcı olarak görev yapan Sedat Tulumdaş, sahte tutanaklarla işten çıkarıldığını açıkladı.

Tulumdaş, işten çıkarılma gerekçesi olarak belediye başkanına hakaret ettiği ve yönetimi tehdit ettiği yönünde asılsız suçlamalarla karşılaştığını belirtti.

Ne savunmasının alındığını ne de resmi bir tutanak tutulduğunu söyleyen Tulumdaş, bazı personellere tehditle imza attırıldığını iddia etti. İnsan Kaynakları Müdürü'nün imzasını taşıyan tutanaklarla diğer personellere imzalatılan tutanaklar arasında da farklılıklar bulunduğu ortaya çıktı.

CHP'li yönetimin, kendisini tazminat ödememek için SGK'nın 46. maddesine dayanarak işten çıkardığını aktaran Tulumdaş, "Başkan Mustafa Bozbey zam farklarını vermezse bunun adı hırsızlık olur. Çok önemli işler yapıyoruz, bir tuşa bassak sistem durur ama biz bunu yapmıyoruz. Kıymetimiz bilinmiyor" sözlerinin gerekçe gösterildiğini öne sürdü.

Tulumdaş, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma gibi yüz kızartan suçlarla itham edilerek başka bir yerde iş bulmasının da engellenmek istendiğini savundu. "Sahte tutanaklarla şahit diye gösterilen arkadaşlarıma bunlar tehditle imzalatıldı. Fahrettin Beşli ve Elif Şenol'a tavsiyem bu hatadan dönmeleri. Çünkü mahkemeye sundukları deliller artık aleyhlerine dönmüş durumda ve kendilerini büyük ceza davaları bekliyor" dedi.

Sedat Tulumdaş, haklarının geri verilmesini istiyor.