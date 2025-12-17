İSTANBUL 14°C / 5°C
  CHP'li belediyeden skandal karar: Şampiyonlar yetiştiren antrenörler bir mesajla işten çıkarıldı
Güncel

CHP'li belediyeden skandal karar: Şampiyonlar yetiştiren antrenörler bir mesajla işten çıkarıldı

Tuzla'da CHP yönetimi tarafından haksız yere işten çıkarılan antrenör ve sporcular, belediye binası önünde protesto düzenledi. Antrenör, sporcu ve ailelerden oluşan kalabalık, 'Tekvando kursumuz neden kapatıldı', 'Hocalarımızı derslerimizi geri istiyoruz' yazılı pankart açtı. Grup adına konuşan tekvando antrenörü Hüseyin Kurt, '843 lisanslı olmak üzere toplam 2 bin 43 sporcuya eğitim verip şampiyonalara katılıp dereceler aldık. Her birimiz 10 yılı aşkın süredir burada görevler aldık. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'den beklentimiz 2 bin küsur sporcunun geleceğine sahip çıkmasıdır.' ifadelerini kullandı.

17 Aralık 2025 Çarşamba 14:36
CHP'li belediyeden skandal karar: Şampiyonlar yetiştiren antrenörler bir mesajla işten çıkarıldı
Tuzla Belediyesi Spor Kulübü'ndeki bazı antrenörlerin gerekçesiz şekilde işten çıkarıldığı iddiasıyla antrenörler ve sporcular, belediye binası önünde eylem yaptı.

Tuzla Belediyesi önünde toplanan antrenörler, sporcular ve ailelerinin yer aldığı kalabalık, "Tekvando kursumuz neden kapatıldı", "Hocalarımızı derslerimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan tekvando antrenörü Hüseyin Kurt, Tuzla Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde uzun süredir antrenörlük yaptıklarını belirterek, hiçbir gerekçe gösterilmeden, haksız bir şekilde görevlerine son verildiğini söyledi.

Bu durumun hem profesyonel itibarlarını zedelediğini hem de sporcularla yürüttükleri çalışmaların yarım kalmasına neden olduğunu dile getiren Kurt, görev yaptıkları süre boyunca kurumun hedeflerine uygun çalıştıklarını kaydetti.

Kulübün başarısı için özveriyle çalıştıklarını aktaran Kurt, şöyle devam etti:

"Bu çabalara rağmen iş akdimiz haksız ve hukuka aykırı şekilde sonlandırılmıştır. Sürecin şeffaf ve adil yürütülmesi adına gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz. 843 lisanslı olmak üzere toplam 2 bin 43 sporcuya eğitim verip şampiyonalara katılıp dereceler aldık. Her birimiz 10 yılı aşkın süredir burada görevler aldık. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'den beklentimiz 2 bin küsur sporcunun geleceğine sahip çıkmasıdır. Bu sporcuların çalışmalarına, antrenmanlarına bir an önce başlamaları gerekmektedir. Çocuklarımızın, gençlerimizin, şampiyonlarımızın geleceğini etkileyecek bu kararın sorumlusu hakkında gerekeni yapmasıdır. Kendisi gibi genç olan gençliğe sahip çıkmasıdır."

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

