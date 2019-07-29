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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'nden SMS'li işçi kıyımı

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi, personelin işine gece cep telefonu mesajıyla son veriyor.

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31 Mart’taki seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Zeydan Karalar, göreve geldikten sonra 10 Mayıs’ta başta İnsan Kaynakları ve eğitim Daire Başkanlığı olmak üzere belediye bünyesindeki; Ulaşım A.Ş., Altın Koza A.Ş., Yeni İmar A.Ş., ÇUFAŞ A.Ş. ve BELDETAŞ’a yazı gönderip, bin 750 kişinin işten çıkartılması talimatını verdi.
Geçen ay 370 kişi çıkarılırken işten çıkartılan bu kişilerin, ‘işsizlik maaşı’ alamaması içinde ‘İş Kanunu’nun 29. maddesi devreye konuldu. Belediye son olarak çalışanlara işten çıkarıldığını gece geç saatlerde cep telefonlarına yolladığı SMS’lerle bildirmeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Bankamatik işçisi kamuflajıyla yaklaşık bin kişi işinden edildi" diye konuştu.
 
(Akşam)

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