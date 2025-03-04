İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4499
  • EURO
    38,4402
  • ALTIN
    3427.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyeden tepki çeken karar... Atatürk'e saygısızlık olduğunu vurguladılar
Güncel

CHP'li belediyeden tepki çeken karar... Atatürk'e saygısızlık olduğunu vurguladılar

İzmir'de CHP yönetimindeki Dikili Belediyesi vatandaşlardan tepki çeken bir karara imza attı. Belediyenin 'ATA' plakalı çöp taksileri kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Vatandaşlar, ‘ATA' plakalı çöp taksilerin kullanılmasının Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun hatırasına saygısızlık olduğunu vurguladı.

IHA4 Mart 2025 Salı 16:15 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden tepki çeken karar... Atatürk'e saygısızlık olduğunu vurguladılar
ABONE OL

İzmir'de Dikili Belediyesine ait 'ATA' plakalı çöp taksiler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar plakanın çöp takside kullanılmasının uygun olmadığını belirterek durumun düzeltilmesini istedi.

Dikili Belediyesi'nin çöp taksilerde 'ATA' plakasını kullanması ilçede tepkiyle karşılandı. 'ATA' plakalı çöp taksiler, daha önce de ilçe genelinde kullanılmış ve ilçe sakinleri tarafından gelen tepkilerin ardından bir süre şantiye otoparkında çekilmişti. Belediye yetkilileri, olayın ardından bir süre sonra çöp taksileri yeniden hizmete soktu. Alınan bu karar vatandaşlar tarafından yeniden tepki gördü.

Öte yandan, Dikilili vatandaşlar, 'ATA' plakalı çöp taksilerin kullanılmasının Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun hatırasına saygısızlık olduğunu vurguladı.

Dikili Belediyesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklamanın gelmediği öğrenildi.

CHP işçilerin hakkını vermedi

CHP'li belediyeye tepki yağdı

CHP'li Köseler görevden alındı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.