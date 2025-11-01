İzmir'in Karşıyaka ilçesinde pazar esnafının, Bostanlı pazar yerinde her cumartesi kurulması planlanan tekstil fuarına tepkisi sürüyor.



Esnaf, uygulamayı protesto etmek için Bostanlı pazar yeri önünde toplandı. Bu sırada haklarında yapılan şikayet üzerine 8 pazarcının emniyette ifadelerine başvuruldu. İfadelerin ardından pazarcılar alana dönerek eylemlerine devam etti.

Esnaf adına açıklama yapan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, 30 yıldır çarşamba günleri alana pazarın kurulduğunu belirterek, Bostanlı pazar yerinin mülkiyetinin farklı kamu kurumlarına ait olduğunu ifade etti.

Acar, tekstil fuarının kurulmasıyla ilgili meclis veya encümen kararı alınmadığını öne sürerek, şunları kaydetti:



"Belediye yetkililerinden talep ettik ancak resmi bir evrak sunamadılar. Buranın hak sahipleri olarak bize, her bir tezgah için 800 bin lira ödeyecekseniz, kendi tezgahlarınızı açabilirsiniz aksi takdirde biz bu yerleri başkalarına satacağız dediler. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'dan resmi açıklama göremedik. Biz buraya pazar, festival ya da fuar kurulması gibi yasal işlemlere karşı değiliz. Burada yapılan hukuksuzluğa, soyguna ve kamu zararına karşıyız."

Uygulamayla esnafın mağdur edildiğini ve konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Acar, eylemlerine gece boyunca devam edeceklerini, tekstil fuarı kurulmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.