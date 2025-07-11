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  • CHP'li belediyeden vicdansız adım! Afetzedelere bunu da yaptılar
Güncel

CHP'li belediyeden vicdansız adım! Afetzedelere bunu da yaptılar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınının yaralarını sarmaya çalışan mahalle sakinleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekiplerinin su sayaçlarını okuyup, fatura göndermesine tepki gösterdi.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 10:47 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden vicdansız adım! Afetzedelere bunu da yaptılar
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Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda 2 Temmuz akşamı çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın 4 Temmuz'da kontrol altına alınabildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen ilçede Suçıktı, Karadoğan, Tosunlar, Üzümlü, Köseler, Demircili, Ortaköy ve Yeniköy mahalleleri yangından büyük oranda etkilendi.

Bazı evlerin yandığı, çok sayıda zeytin ağacı ve tarım alanının zarar gördüğü Yeniköy Mahallesi'nde ise vatandaşlar, henüz yaralarını saramadan İZSU tarafından gönderilen su faturalarının şaşkınlığını yaşadı.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Kıvrak, AA muhabirine, yangının etkisini henüz atlatamadıklarını ifade eden Kıvrak, şunları kaydetti:

"Köyümüz bilindiği üzere afet bölgesi ilan edilmiş durumda ama İZSU ekipleri hala gelip sayaç okuyor. Bu ekibi buraya gönderenlerin ilk önce burada yaşananları bir düşünmesi gerekir. Madem burası afet bölgesi, o zaman herkes üzerine düşeni yapacak."

Mahalle sakinlerinden Ali Yalçın ise ekiplerin yangın bölgesine sayaç okumaya gelmelerinin doğru olmadığını belirterek, "Şu anda köyümüzde zarar çok büyük. Elektrik telleri yanmış, zeytin bahçeleri yanmış. Böyle bir ortamda sayaç okumanın yanlış olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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