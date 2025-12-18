Ankara'nın Mamak ilçesine gitmek üzere bindiği EGO otobüsünde kolunun otobüsün camına çarpması sonucu camın kırıldığını ifade eden Nigar Sarıtepe, olaydan yaklaşık 11 ay sonra faiziyle birlikte 5 bin 229 lira tutarında ceza aldığını iddia etti. Yüzde 75 engelli raporu çocuğu olan Sarıtepe çifti, mağdur olduklarını aktararak hem cezaya itiraz ettiklerini hem de çocukları için iş desteği talep ederek, yetkililerden yardım istediklerini açıkladı.

"KOLUM CAMA DEĞDİ, DÜŞMEDİM BİLE AMA CAM PARAMPARÇA OLDU"

Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istediklerini ifade eden Nigar Sarıtepe, "Yeşilbayır'da oturuyorum, Ocak 2025'te Mamak'a gitmek için belediye otobüsüne bindim. İnmek için butona basıp ve kapıya doğru geldiğim anda birden kolum cama değdi, düşmedim bile ama cam paramparça oldu. Ondan sonra bekledik, yolcular indi, polisler geldi. Otobüs fren yapmamıştı, düşmedin bile. Polisler sende suç yok dedi, eve gittim. Tam 11 ay sonra yani geçen ay ceza geldi. Postacı abla cezanız var dedi. Birilerine sorduk, eğer bunu ödemezsek her gün faiz geliyormuş. Cuma günü gelmişti, pazartesiye kadar 45 lira faiz işlemişti. Hemen biz de korkudan ödedik. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Suçsuz yere hiçbir şey yapmadık, biz emekli bir insanlarız. Özel bir çocuğum var, kalp hastası ve iş bulamadı. Çocuğumun yüzde 75 engelli raporu var, KPSS'ye girdi 72 puan aldı ama yerleşemedi. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

"ÇOCUĞUM AMELİYAT OLACAK, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM"

Eyüp Sarıtepe, olay sonrası mağdur olduklarını ve yetkililerden çocuğu için yardım istediğini belirterek, "Bize 11 ay sonra icra kağıdı geldi. Mahkemeye çağırmadılar, bir yere çağırmadılar. Pamuk ipliğine mi bağlı otobüsün camları. Kim cama yaslanmıyor? Herkes yaslanıyor, vatandaş mı suçlu? Otobüste suç yok mu? Otobüsün camı eski. Vatandaşın cebinden neden para alıyorlar? Yazık değil mi bize? Ben bir mağdurum çünkü yüzde 75 raporlu çocuğum var. Devletten bir iş istiyorum. Çocuğum ameliyat olacak, yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.