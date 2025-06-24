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  • CHP'li belediyeden yeni usulsüzlük! Cenazeden bile para koparmışlar
Güncel

CHP'li belediyeden yeni usulsüzlük! Cenazeden bile para koparmışlar

Didim Belediyesi cenaze hizmetleri biriminde ihaleyle alınan bazı malzemelerin gerçek fiyatlarından çok daha yüksek bedellerle fatura edildiği, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı, alınan bazı malzemelerin zimmete geçirildiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramada el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi ve farklı firmalara ait kaşeler ile ihale teklif mektupları ele geçirildi.

AA24 Haziran 2025 Salı 16:48 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden yeni usulsüzlük! Cenazeden bile para koparmışlar
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Aydın'da Didim Belediyesinde cenaze hizmetlerindeki malzeme alımlarında usulsüz işlem yapılmasına yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Belediyenin cenaze hizmetleri biriminde ihaleyle alınan bazı malzemelerin gerçek fiyatlarından çok daha yüksek bedellerle fatura edildiği, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı, alınan bazı malzemelerin ise H.H'nin ev ve iş yerlerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zimmet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Didim Belediyesi çalışanı A.O.K ve eşi Ö.K, eski çalışan H.H ile E.E gözaltına alındı.

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Adreslerdeki aramada el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi ve farklı firmalara ait kaşeler ile ihale teklif mektupları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

CHP'li belediye vatandaşa bunu reva gördü
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