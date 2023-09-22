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CHP'li belediyeler arasında kriz! Antalya Büyükşehir Belediyesi yasakladı

Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'ne kısa süre kala, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi'ndeki sokak ve meydanların tahsis talebini reddetti.

Sabah22 Eylül 2023 Cuma 10:37 - Güncelleme:
CHP'li belediyeler arasında kriz! Antalya Büyükşehir Belediyesi yasakladı
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Turizmin merkezi Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'ne sayılı günler kala CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'li Muratpaşa Belediyesi'ni hedef alan tartışma konusu olacak bir yasak geldi. Yasağa göre Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi'ndeki sokak ve meydanların tahsis talebi CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi. CHP'li Muratpaşa Belediyesi'ne CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yasak için gerekçe olarak Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları gösterildi. Muratpaşa Belediyesi, 18 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, her yıl olduğu gibi bu yıl 8'inci düzenlenecek olan festival için de Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yerlerin 26-29 Ekim tarihleri arasında tahsisini talep etti. Yazıda, festival süresince gerçekleşecek sanat çalışmaları, konserler, dinletiler ve söyleşiler için Kaleiçi'nde aralarında miradorların, yolların ve meydanların bulunduğu noktalar yer aldı. Muratpaşa Belediyesi ilgili yazıda hiçbir yapı ve ağaca zarar vermeyeceğini taahhüt etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

BÜYÜKŞEHİR 2 AY CEVAP VERMEDİ

Ancak yazıya iki ay boyunca cevap gelmedi. Belediye, 12 Eylül'de festivale ilişkin planlamanın aksamadan devamı için konunun önem arz ettiğini belirten bir yazı daha yazdı. Bu kez cevap geldi. Ancak Büyükşehir, 3 miradoru bulunan, Attalos Heykeli, Tek Kapalı Han, Eski Balık Pazarı gibi birçok meydanı bulunan Kaleiçi'nde, festivale yer bulamadı ve bu alanlarda Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlama etkinlikleri yapacağını belirterek alanların tahsis edilmeyeceğini bildirdi. Bu cevap Muratpaşa Belediyesi'nde şok etkisi yarattı. Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'li Büyükşehir yönteminin yine CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin festivaline ilişkin tahsis talebini reddetmesi dikkat çekti.

ALTIN PORTAKAL İÇİN TARİH ERTELENMİŞTİ

Muratpaşa Belediyesi, temmuz ayında, 8'inci festivalin tarihi 12-15 Ekim olarak ilan etmişti. Ancak, bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihinin 7-14 Ekim olarak açıklanmasıyla Muratpaşa, festival tarihinde değişikliğe gitti. Muratpaşa, festival tarihini, konuk yabancı şehir heyetlerinin de katılacağı Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl kutlamalarını da içine alacak şekilde 26-29 Ekim olarak ilan etti.

YEREL SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN

Sabah'ın haberine göre, Muratpaşa Belediyesi, geçmiş festivallerin 4'ünü AK Partili, 3'ünü de CHP'li büyükşehir belediye başkanları döneminde gerçekleştirdi. Bu yıla kadar Muratpaşa Belediyesi'nin yer tahsis talepleri, büyükşehir belediyelerince aynen kabul edildi. Ancak, mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'li büyükşehir yönteminin yine CHP'li belediyenin festivaline ilişkin tahsis talebini reddetmesi dikkat çekti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal

KALEİÇİ'NE ALTERNATİF NOKTALAR

Muratpaşa Belediyesi, 27 ülkeden 44 şehri misafir edeceği festivali Kaleiçi'nde kendi yetki ve sorumluluk alanındaki yerlerde yapacak. Bu yerlerin başında Kaleiçi'nin simge yapılarından Hadrianus Kapısı'nın hemen yanı başında bulunan park alanı yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca Antalya'nın Kaleiçi dışındaki ilk yerleşim yeri olan Haşim İşcan ve Sinan mahallelerine festivali genişletecek.

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