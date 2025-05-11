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Güncel

CHP'li belediyeler bildiğiniz gibi! Yeğenini müdür yaptı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet suçlamasıyla 2022'de görevden alınan Bülent Öz yerine vekâleten belediye başkanlığına getirilen Harun Arslan, dayısının kızını önce meclis üyesi, ardından müdür yaptı.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2025 Pazar 08:49 - Güncelleme:
CHP'li belediyeler bildiğiniz gibi! Yeğenini müdür yaptı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet suçlamasıyla 2022'de görevden alınan Bülent Öz yerine vekâleten belediye başkanlığına getirilen Harun Arslan icraatlarıyla tepki topluyor.

Harun Arslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, öz dayısının kızı Sevil Sezen'i önce belediye meclis üyesi yaptı.

Sevil Sezen-Harun Arslan

Ardından, nisan ayı meclis toplantısında, Sezen'i Çan Belediyesi'ne ait Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Başkanı olarak oyçokluğu ile seçtirdi.

2024 yerel seçimlerinden sonra çok sayıda CHP'li belediyede yaşanan benzer skandalların ortaya çıkmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bizde eş dost, akraba ataması olmaz, bir şekilde olmuşsa da geri alınır" demişti.

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