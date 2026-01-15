Listenin en başında, 18 milyar 103 milyon liralık borcuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. İzmir'i, 7,8 milyar TL ile Adana ve 7,7 milyar TL ile Ankara takip ediyor. Milyarlarca liralık bu borç stoğu, sadece birer rakam değil; halka gitmesi gereken yatırımların, altyapı çalışmalarının ve sosyal hizmetlerin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Belediyelerin asli görevlerinden biri olan çalışanların sigorta primlerini dahi ödeyememesi, "yönetim zafiyeti" eleştirilerini güçlendiriyor. Vatandaşlar yolların bakımsızlığından, ulaşım sorunlarından ve tamamlanamayan projelerden şikayet ederken; kaynakların SGK borcu olarak birikmesi tepki çekiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki gün yaptığı açıklamada SGK'ya en fazla borcu olan kurumların CHP'li belediyeler olduğunu belirterek, "Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin" demişti.
SGK'YA OLAN BORÇLAR
İzmir Büyükşehir 18.1 Milyar TL
Adana Büyükşehir 7.8 Milyar TL
Ankara Büyükşehir 7.7 Milyar TL
Şişli Belediyesi 6.0 Milyar TL
Balıkesir Büyükşehir 5.2 Milyar TL
İstanbul Büyükşehir 3.9 Milyar TL
Beşiktaş Belediyesi 3.6 Milyar TL
Ataşehir Belediyesi 3.6 Milyar TL
Sarıyer Belediyesi 3.2 Milyar TL