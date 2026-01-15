2025 yılı geride kalırken geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularından birisi de belediyelerin SGK'ye olan prim borçları oldu. Belediyelerin SGK'ya toplam prim borçları 2025 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 234.2 milyar lira olarak açıklandı

İZMİR'DE REKOR BORÇ: 18 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Listenin en başında, 18 milyar 103 milyon liralık borcuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. İzmir'i, 7,8 milyar TL ile Adana ve 7,7 milyar TL ile Ankara takip ediyor. Milyarlarca liralık bu borç stoğu, sadece birer rakam değil; halka gitmesi gereken yatırımların, altyapı çalışmalarının ve sosyal hizmetlerin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

HİZMET BEKLEYEN ŞEHİRLER, BORÇLA BOĞUŞAN KASALAR

Belediyelerin asli görevlerinden biri olan çalışanların sigorta primlerini dahi ödeyememesi, "yönetim zafiyeti" eleştirilerini güçlendiriyor. Vatandaşlar yolların bakımsızlığından, ulaşım sorunlarından ve tamamlanamayan projelerden şikayet ederken; kaynakların SGK borcu olarak birikmesi tepki çekiyor.

Bakan Işıkhan'dan CHP'ye tepki

BAKAN IŞIKHAN: ÖNCE EMEKLİLERİMİZİN HAKKI OLAN SGK BORÇLARINIZI ÖDEYİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki gün yaptığı açıklamada SGK'ya en fazla borcu olan kurumların CHP'li belediyeler olduğunu belirterek, "Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin" demişti.

SGK'YA OLAN BORÇLAR

İzmir Büyükşehir 18.1 Milyar TL

Adana Büyükşehir 7.8 Milyar TL

Ankara Büyükşehir 7.7 Milyar TL

Şişli Belediyesi 6.0 Milyar TL

Balıkesir Büyükşehir 5.2 Milyar TL

İstanbul Büyükşehir 3.9 Milyar TL

Beşiktaş Belediyesi 3.6 Milyar TL

Ataşehir Belediyesi 3.6 Milyar TL

Sarıyer Belediyesi 3.2 Milyar TL